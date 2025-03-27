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凱基松山哥進場? 台揚戲劇性上演跌停拉漲停

2025/03/27 18:48

台揚（2314）中止連跌8根跌停。（圖取自官網）台揚（2314）中止連跌8根跌停。（圖取自官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕台揚（2314）今日跌停11.75元開出後，第二盤交易時，爆出1679張打開跌停，並攻上漲停14.35元，一路鎖到尾盤，中止連跌8根跌停，並爆出1.44萬張大量，終場漲停委買張數更高達1.51萬張。

觀察台揚今日券商進出表，買超第一名是凱基松山，買超張數達8621張，佔今日成交比達59.22%，其次為富邦台北，買超張數703張，佔比4.83%，而元大台北買超張數496張，佔比3.41%。

市場人士指出，台揚到去年底每股淨值3.23元，未來不排除減資、增資，讓每股淨值回到票面，而減資比例、增資金額都須待股東會通過。

台揚隸屬鴻海集團旗下，是鴻海集團首家打入全額交割股的公司。

台揚自2020年到2024年連續5年虧損，累計虧損達23億元，其中，2024年稅後淨損11.46億元，每股虧損達4.55元。對於去年虧損擴大，台揚日前指出，由於主要客戶出貨不順，也就是主要客戶新一代高軌衛星發射時程，以及寬頻衛星服務的推遲，造成一向是營收主力的Ka波段衛星收發機系列產品的營收、出貨衰退，再加上提列存貨呆滯損失，導致虧損擴大。

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