聯發國際雙品牌齊發 啟動5大成長策略

聯發國際餐飲（2756）董事長鄭凱隆（左1）表示，聯發國際將透過以「Sharetea歇腳亭」與「UG」雙品牌進行國際化布局。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以「Sharetea歇腳亭」崛起的聯發國際餐飲（2756）董事長鄭凱隆表示，聯發國際將透過以「Sharetea歇腳亭」與「UG」雙品牌進行國際化布局，同時結合5大成長引擎，快攻全球市場。

鄭凱隆指出，「Sharetea歇腳亭」全球門市已突破500家，除了持續深耕擴大美國市場佈局外，近期陸續與印度及中南美洲市場的代理商簽約合作，足跡遍及14個國家與地區。

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聯發國際旗下新時尚茶飲品牌「UG」，去年7月上市後，至今已開設8家直營門市，「UG」已同步啟動加盟，迅速插旗桃園、新竹、台中、嘉義、台南和高雄等地。

今年計劃台灣直營及加盟挑戰100家門市，並同步開展香港、美國、星馬和澳洲等國際市場佈局，透過「Sharetea歇腳亭」全球平台，朝向「UG」全球500家門市邁進，開創公司第2條成長曲線。

今年聯發國際也同步啟動5大成長策略，包括全球茶飲平台、新時尚茶飲王、餐食事業佈建、全球大供應鏈以及投資併購合盟，藉此擴大營業效能，再創營收和獲利高峰。

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