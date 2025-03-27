聯嘉美國密西根廠已近損平 墨西哥廠明年量產

LED車燈模組廠聯嘉（6288）今天召開法說會。圖為聯嘉董事長黃國欣（左）和總經理黃昉鈺（右）。（聯嘉提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕LED車燈模組廠聯嘉（6288）今天召開法說會，聯嘉總經理黃昉鈺表示，北美4大車廠都是聯嘉的長期客戶，北美市場占聯嘉銷售業績達8成，認為川普2.0關稅不會是齊頭式課稅，會有保護本土車廠的作法，聯嘉應該不會有影響。

黃昉鈺指出，聯嘉車用模組出貨數量已超過7403萬組，新車出貨數量達1567萬輛，北美前5熱銷的皮卡中3款由聯嘉供應，包括Ford Raptor、Ram 1500、GMC Sierra，多款電動車款也都有聯嘉ODM的產品。

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自2019年起，北美市場平均每 6.2~10輛新車，就有1輛新車使用聯嘉供應的LED光源模組，今年因新專案挹注，北美銷售大幅成長，平均每6.5輛新車就有1輛用到聯嘉產品，逐漸追上疫情前2019年的市佔率。

黃昉鈺指出，聯嘉美國密西根廠第一季已接近損益兩平，主要是公司將路燈等產品由加州合併到密西根，在美國加徵關稅態勢下，也有客戶詢問密西根廠，目前公司也正在進行自動化調整，希望能接到客戶更大的訂單。

聯嘉董事長黃國欣表示，聯嘉也規劃將AI與監控系統由車輛移到智慧路燈，減少車輛因運算而導致耗電，聯嘉的角色是系統整合廠，公司已申請相關專利，期望能與政府單位合作。

黃國欣說，聯嘉在北美也有20多年行銷號誌燈及路燈的經驗，在37州有號誌燈／路燈的經銷代理通路，未來規劃參與推動北美Al智慧網，包括邊緣Al算力中心（基地台）及AI智慧燈桿等應用。

聯嘉墨西哥廠預計明年第三季量產，2027年產量會進一步放大，墨西哥廠產能規模會是所有廠中最大的，一期就會有18條產線，主要是附近有6個全世界前幾名的車燈廠。

由於墨西哥廠生產成本相對低，屆時可配合客戶出貨到世界各地，但仍得觀察美國總統還川普政策的動態，預計墨西哥廠一期產能5~6年會滿載。

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