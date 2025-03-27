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股匯雙殺！新台幣收33.103元 創逾2個月新低

2025/03/27 17:49

新台幣匯價創逾2個月新低。（記者陳梅英攝）新台幣匯價創逾2個月新低。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕川普宣布將對所有非美國產汽車徵收25%關稅，衝擊全球金融市場，台股重挫逾300點，新台幣兌美元匯率盤中最低下探至33.145元，逼近前波低點，惟央行盤中出手穩匯，台幣貶勢雖然略有收斂，仍不改貶勢，最後收在33.103元、貶值0.6分，匯價創逾2個月新低。

台股今日大跌308.53點，收在21951.76點，三大法人合計賣超395.86億元。其中，外資持續賣超388.5億元。

根據央行統計，美元指數今日反彈0.21%，主要亞幣全面走跌，其中，新幣貶值0.22%、韓元與日圓皆下跌0.1%、台幣貶0.02%、人民幣貶0.01%。

匯銀人士指出，儘管川普關稅措施也保留談判以及豁免空間，但是全球金融市場瀰漫在不確定中，外資熱錢持續匯出下，央行即使盤中進場調節，也只是延緩台幣貶值力道，避免市場恐慌，目前各界都在觀望下週川普對等關稅具體措施，若雷聲大、雨點小，台北股匯就有機會反彈，反之，台幣恐進一步走貶。

目前台幣已貶至33.1元價位，逼近今年盤中低點、也是9年新低的33.158元。

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