國泰世華南亞首站 將申設印度孟買分行

國泰世華銀行規劃設立印度孟買分行，已於3月25日獲金管會核准。（圖由國泰金控提供）



〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰世華銀行看好印度內需消費市場潛力，且孟買金融活動蓬勃，國際化與自由化程度高，有助經營跨境臺商與印度大型企業，規劃設立印度孟買分行，已於3月25日獲金管會核准，有望成為國泰世華銀行第一個在南亞區域的海外據點。

金管會表示，目前本國銀行於印度已設有分支機構者，計有中國信託商業銀行設有2家分行；臺灣銀行、兆豐國際商業銀行各設有1家代表人辦事處。

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國泰世華表示，為擴大海外布局，滿足台資企業跨境金融需求，國泰世華銀行擬向印度金融主管機關申請設立印度孟買分行，已於3月25日獲金管會核准，有望設立第一個在南亞區域的海外據點，將海外營業據點拓展至第12個地區，海外據點達68處。

國泰世華指出，規劃設立印度孟買分行，不僅能推進國泰世華銀行亞洲金融版圖的策略布局，更進一步強化對台商在印度投資發展的金融支援，也朝成為亞洲區域銀行目標前進，為客戶打造更完善的跨境金融服務網絡。

截至2025年2月底止，國泰世華商業銀行已設有柬埔寨及中國2家子行，納閩島、香港、胡志明、新加坡、馬尼拉、永珍及仰光分行等7家分行，及曼谷、河內、廣南及雅加達等4家代表人辦事處。

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