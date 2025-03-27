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歐洲跟進美國對中晶片禁令 ASML執行長撂狠話揚言搬離

2025/03/27 18:39

ASML 執行長福克（Christophe Fouquet）。（法新社）ASML 執行長福克（Christophe Fouquet）。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《經濟學人》報導，為遏制中國的人工智慧野心，美國已禁止荷蘭半導體設備巨擘ASML 向中國出售其最先進設備，對此，ASML 執行長福克（Christophe Fouquet）將矛頭指向歐洲政策制定者，直言歐洲必須自己決定要做什麼，不應受制於人，若官員不支持歐洲的領先公司，「這些公司可能不想留在歐洲了」。

報導指出，ASML是半導體設備巨擘，市佔率90%，沒有競爭對手可以與之匹敵，其擁有市場主導地位，卻沒有使其免受其他問題的困擾。

為了遏制中國的人工智慧野心，美國禁止ASML向中國公司出售其最先進的設備，而且對ASML 的基本設備需求也減弱了，使得該公司去年10月下調 2025 年的營收目標，造成股價大跌5分之1，ASML 執行長福克（Christophe Fouquet）受訪時，將矛頭對準歐洲政策制定者。

報導稱，ASML 在許多方面都面臨商業挑戰，中國晶片（指成熟製程晶片）產能過剩，降低其他地區對傳統半導體設備的需求。同時，最先進的極紫外線（EUV） 機器每台售價超過3.5 億美元，對於製造尖端的人工智慧晶片至關重要，晶片製造商卻褒貶不一。研究公司SemiAnalysis 表示，儘管製造過程更加複雜，使用舊型設備也可以獲得類似的成果。

報導認為，這類設備的市場本來就有限，只有少數公司擁有部署該技術的專業知識和購買能力，儘管ASML的最大客戶台積電正加緊在美國和台灣建立新工廠，但英特爾和三星最近卻因營運逆風而削減資本支出。

不過，福克對ASML的商業前景持樂觀態度，預計人工智慧的進步將促使晶片製造商採用最新的EUV設備。

福克比較擔憂的是地緣政治問題。2019 年，荷蘭政府在美國的敦促下，禁止 ASML 向中國出口其先進的EUV，從此ASML面臨的壓力開始增加。美國和荷蘭當局強制實施的限制措施，隨後擴大到一些比較舊款的DUV。

福克說，在拜登執政期間，限制措施的理由並非很明確，如今川普第二個任期帶來更嚴格的威脅，幾乎肯定會帶來更多的不確定性。因此，ASML的規劃變得更加困難，福克呼籲，歐洲政界人士和政策制定者應該採取更多措施來幫助ASML。

談及荷蘭跟隨美國實施晶片禁令時，福克強調，歐洲必須自己決定想要什麼，不應受制於人。他希望歐洲官員支持當地世界級的領先企業。他示警，如果他們做不到這一點，這些公司可能就不願意留在歐洲了。

報導認為，情況若變得更糟，ASML 才會考慮離開，因為該公司複雜的供應鏈主要位於歐洲。而且，如果ASML 真的搬走，仍將受到美國廣泛的出口管制，因為它依賴聖地牙哥子公司Cymer 的技術，福克的示警只是表明他很沮喪。

福克還說，如果各國政府在某些決定上做得太過火，後果可能會外溢。半導體產業共同創造的「奇蹟」最終建立在一條微妙的「信任鏈」上，需要深度專業化和協作，如果這條鏈斷了，可能會危及我們今天認為非常了不起的一些東西。

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