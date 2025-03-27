神數3/31登錄興櫃 未來3年營收規模衝百億元

神達數位總經理張樂羣（左起）、董事長何繼武，財務長鄭筱雯皆看好今年的營運動能優於去年。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕神達數位（7821）預計本月31日登錄興櫃，營運團隊今天表示，受惠於美系客戶拉貨動能成長，加上歐系客戶下半年有機會同步貢獻營收，看好自今年起的3年之內，業績金額將逐年成長雙位數百分比，並目標將整體營業額在同一時間區間之內衝上百億元大關。

神達數位成立於2017年9月，並於2018年正式營運，目前資本額為新台幣10.94億元，公司前身是神達電腦的行動通訊產品事業體，早期深耕PDA（個人數位助理）及PND（可攜式衛星導航）消費性電子產品，旗下品牌Mio更創下全球前三大品牌的成績，去年北美營收18億元，美洲業績佔比26%。

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隨著智慧型手機及iPad問世，神數產品亦逐步轉型至車用電子與車聯網領域，2019年成功打入國際車廠供應鏈、2022推出車隊管理解決方案，近兩年更跨足智聯網領域，由於具備AIaaS（AI即服務）領域的專業以及先進的邊緣運算平台設計能力，已向市場提供涵蓋消費性及企業級的工規與車用產品解決方案。

目前神數三大主力產品之一為智慧車載/行車記錄器，包括電子後視鏡、視覺AI安全辨識系統等；其二為承接銷售時點情報系統（POS）原廠委託設計製造（ODM）訂單；最後則是導入零售、工廠、貨櫃追蹤等場域的智慧物聯網（AIoT）產品；神數財務長鄭筱雯說，今年因智慧物聯網業績比重較高，毛利率展望雖相對保守，但仍將優於去年表現。

神達總經理張樂羣說，今年旗下銷售時點情報系統可望突破去年的出貨量，銷貨收入也將隨之提升，今年首季已有大幅成長，美系客戶展望相當正向，至於包括歐系客戶在內的專案正持續切入最終驗證階段，有機會在今年下半、明年上半開始出貨；此外，集團也強化推動訂閱制商業模式，範圍涵蓋智慧車載、AI邊緣運算，目前已有客戶簽訂3年長約。

關於美國總統川普揮舞關稅大刀砍向四方，牽動台系供應鏈的製造基地設置策略，張樂羣提到，「我們的主要策略是提供客戶台灣製造的選項，目前大概都只要有關稅問題的產品，在越南廠還沒好之前，都是從台灣出，目前現階段沒有考慮美國製造」，而越南廠仍處於興建階段，預計從第4季試產，目前沒有客戶要求神數前往美國生產。

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