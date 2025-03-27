AI十年內取代人類！比爾蓋茲曝「剩3工作還有救」

比爾蓋茲表示，未來十年，AI的進步意味著世界上「大多數事情」將不再需要人類。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟聯合創辦人、億萬富翁慈善家比爾蓋茲（Bill Gates）日前接受採訪時表示，未來十年，人工智慧的進步將意味著世界上「大多數事情」不再需要人類，包括醫生和老師。除了「3個職業」之外，所有其他職業都可能被機器取代。

英媒《Creative Bloq》報導，比爾蓋茲對AI的未來做出了令人不安的預言，他的言論對大多數創意行業的人來說並不太樂觀。蓋茲假設，未來除了3個職業之外，所有其他職業都可能被機器取代。

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雖然在理想中的未來，AI將接管那些無聊、平凡的工作，讓人類可以自由地從事創意工作、追求創造力。比爾蓋茲在兩次訪問中表示，他認為AI具備完成「大多數事情」的能力，只有「程式設計師、生物學家和能源專家」會免於被AI取代。他說，這些工作需要人類的操作來控制和推動AI。

比爾蓋茲也指出，是否讓AI在所有可以取代的領域中發揮作用，將由人類決定，這讓人們留下一線希望，對於人類來說，有朝一日或許能擺脫自動化的單調工作，仍可在創造力中找到意義。

蓋茲表示，「有些事情我們會自己去做，但在製造、運輸和農業方面，隨著時間的推移，那些問題基本上將得到解決。」

蓋茲在另一個訪問中也說過，人類或許可以每週工作「兩到三天」，這樣就能保留時間從事非工作的活動。當然，這是否伴隨著相同的薪資和生活水平，仍然有待觀察。

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