晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

AI十年內取代人類！比爾蓋茲曝「剩3工作還有救」

2025/03/27 17:46

比爾蓋茲表示，未來十年，AI的進步意味著世界上「大多數事情」將不再需要人類。（資料照，法新社）比爾蓋茲表示，未來十年，AI的進步意味著世界上「大多數事情」將不再需要人類。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟聯合創辦人、億萬富翁慈善家比爾蓋茲（Bill Gates）日前接受採訪時表示，未來十年，人工智慧的進步將意味著世界上「大多數事情」不再需要人類，包括醫生和老師。除了「3個職業」之外，所有其他職業都可能被機器取代。

英媒《Creative Bloq》報導，比爾蓋茲對AI的未來做出了令人不安的預言，他的言論對大多數創意行業的人來說並不太樂觀。蓋茲假設，未來除了3個職業之外，所有其他職業都可能被機器取代。

雖然在理想中的未來，AI將接管那些無聊、平凡的工作，讓人類可以自由地從事創意工作、追求創造力。比爾蓋茲在兩次訪問中表示，他認為AI具備完成「大多數事情」的能力，只有「程式設計師、生物學家和能源專家」會免於被AI取代。他說，這些工作需要人類的操作來控制和推動AI。

比爾蓋茲也指出，是否讓AI在所有可以取代的領域中發揮作用，將由人類決定，這讓人們留下一線希望，對於人類來說，有朝一日或許能擺脫自動化的單調工作，仍可在創造力中找到意義。

蓋茲表示，「有些事情我們會自己去做，但在製造、運輸和農業方面，隨著時間的推移，那些問題基本上將得到解決。」

蓋茲在另一個訪問中也說過，人類或許可以每週工作「兩到三天」，這樣就能保留時間從事非工作的活動。當然，這是否伴隨著相同的薪資和生活水平，仍然有待觀察。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財