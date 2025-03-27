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風場電費貢獻+精緻鋼品銷量增 中鋼2月稅前賺5.07億元

2025/03/27 17:07

中鋼自結2月稅前淨利5.07億元。（記者林菁樺攝）中鋼自結2月稅前淨利5.07億元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕鋼鐵龍頭中鋼（2002）自結2月獲利，受惠中能風場運轉電費收入貢獻良多，加上精緻鋼品銷量推升，2月合併營業利益7.19億元、大增161%，合併稅前淨利5.07億元，也大增149%。

中鋼2月實際出貨達93.7萬噸，較目標多出8.8萬噸，其中，毛利較好的精緻鋼品銷量也大幅優於平常水準，推升2月合併營收281.62億元、月增9.53%，另外，中能風場因東北季風旺盛，發電效率佳、貢獻近2億元，2月合併營業利益7.19億元。

不過，中鋼前2月合併營收較去年減少70億元、年減12%，合併營業利益9.9億元較去年同期多出6.6億元，年增197%，合併稅前淨利7.1億元，則較去年減少1億元，年減13%。

中鋼解釋，合併營收與稅前淨利較去年同期衰退，主要是銷量下滑、鋼價也下跌，但有風電挹注，因此前2個月營業利益大幅優於去年。

中鋼指出，烏俄戰爭和談契機浮現助益地緣政治風險降溫，國內外鋼市持續加溫，美國貿易擴張法232條款對所有國家鋼鋁產品，更改為一律課徵25%關稅，帶動美國鋼價自2月中以來走揚近三成，課徵關稅稅率相同下，也有利提高台灣下游業者銷美競爭力。

另外，歐洲央行今年迄今已降息二碼，有助支撐需求復甦，4月起歐洲鋼鐵防衛案新制下，各國進口免稅額度均略為調低，並擴大適用產品範圍，推升歐洲鋼價。中國兩會宣示經濟成長目標為5%，將發動新一波供給側結構性改革及綠色製造，抑制現有過剩產能，有利後續供需健康平衡。

鑒於各國均積極強化防堵中國低價鋼品，財政部關務署也在3月11日公告對中國產製進口熱軋正式立案展開調查，有助穩定國內鋼市秩序；中鋼第二季接單量也優於預期，約多7、8萬噸，逐漸好轉，但川普效應仍需要持續觀察。

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