週四（27日）加權指數跌308.53點，收2萬1951.76點。（法新社資料照）



1.台股週四（27日）指數開盤跳空下跌167.09點，以2萬2093.2點開出，在電金傳齊殺下，指數開低走低，跌逾300點，指數測2萬1919點。終場在台積電大跌22元，鴻海、聯發科、廣達、英業達等電子權值股下挫拖累，指數跌308.53點，收2萬1951.76點。

2.電價審議委員會預計週五（28日）召開，決定4月電價調整方案。環團指出，電價若未調整，平均售價仍會低於成本，強調電價合理調整有其必要，促使節約用電助於邁向淨零。針對電價調整對民生的影響，也提出3大配套措施，加大高用電級距者調幅、額外稅收投入深度節能、預算撥補填補緩漲政策的，以達到電價增加，但電費支出負擔不增加的目標。

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3.台積電（2330）將於3月31日在高雄楠梓園區，舉行2奈米擴產典禮，但外界仍擔心台積電擴大在美投資後，是否有變數；高雄市長陳其邁27日於議會答詢時掛保證，台積電在高雄P1至P5廠的投資計畫不變。

4.外資週四（27日）雖然賣超388.51億元，不過，卻持續對電金傳3大族群撒銀彈，其中又以群創最吸金，狂買1.34萬張，在外資力挺下，今股價終場小跌0.31%，收15.95元，成交量增加到6.17萬張。

5.台揚（2314）27日以跌停11.75元開出後，第二盤交易時，爆出1679張打開跌停，並攻上漲停14.35元，中止連跌8根跌停。觀察台揚27日券商進出表，買超第一名是凱基松山，買超張數達8621張，佔今日成交比達59.22%，其次為富邦台北，買超張數703張，佔比4.83%，而元大台北買超張數496張，佔比3.41%。

6.國發會發布2月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上月修正值35分增加2分，燈號續呈黃紅燈。國發會表示，領先指標及同時指標續呈上升，顯示當前國內景氣延續溫和成長態勢，仍須密切關注後續變化。

7.經濟部核准Google和亞馬遜等2家國際科技大廠對台灣子公司增資案，金額分別是新台幣70億元、25.94億元，其中Google主要投入研發手機等產品，亞馬遜則是既有資料中心維運。此外，台積電對英屬維京群島子公司100億美元增資案也獲准通過。

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