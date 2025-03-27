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築間餐飲4月下旬掛牌 每股承銷價55元

2025/03/27 16:25

築間餐飲集團（7723）預計4月下旬掛牌上櫃。（記者楊雅民攝）築間餐飲集團（7723）預計4月下旬掛牌上櫃。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以火鍋崛起的築間餐飲集團（7723）今天舉辦上櫃前業績發表會，預計4月下旬掛牌上櫃，每股承銷價55元，築間董事長林楷傑表示，今年海內外將同步展店，總店數以雙位數成長為目標，全年業績有望優於去年。

築間餐飲集團目前已有13個品牌，展店版圖包含台灣及香港、日本兩大海外市場，全球共有197家分店，其中主力的築間幸福鍋物共130家，燒肉smile和築間酸菜魚分占27家和21家。

去年合併營收達57.84億元，連續4年營收創下歷史新高，每股盈餘為4.06元。

林楷傑表示，今年將以火鍋與燒肉為主要經營主軸，根據市場調查報告顯示，台灣火鍋市場的年商機高達400億元，燒肉在台灣餐飲一年也有90億元的商機，顯示兩大餐飲類別的龐大潛力。

目前集團火鍋品牌涵蓋高價位「有之和牛」、中高價位的「築間幸福鍋物」及「築間麻辣火鍋」，4月將再推出第13個品牌「芡芳石頭火鍋」，主打中平價的石頭火鍋，主要客群鎖定外食上班族和家庭客，目標上半年開出10家分店。

海外佈局「築間酸菜魚」、「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」等品牌已進軍香港，並以「築間燒肉ちくま焼肉」進軍日本，海外門市單月業績回升趨勢明顯，未來將持續優化菜單與服務，進一步放大品牌效益，強化海外市場布局。

林楷傑指出，集團從火鍋出發，擴展至日式燒肉、韓國烤肉、中式及吃到飽等多元類別，以「多品牌、多據點」的經營策略，聚焦中、高價位消費市場，隨著品牌價格區間佈局完整及展店數持續增加，今年營運有望再創歷史新高。

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