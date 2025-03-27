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名師解盤》容逸燊：指數區間整理 觀望川普對等關稅

2025/03/27 15:57

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

台北股市再下跌308點，接近測試前低位置，量能稍微增溫，來到2700億元，主要受昨天美股交易時段，美國投行TD Cowen報告指出，過去6個月微軟在歐洲、美國的資料中心需求衰減，有AI算力過剩狀況，昨天美股盤中半導體類股，都出現大跌，包含輝達跌幅超過5%，另外就是川普針對汽車關稅，已經確定會課徵25%進口關稅，汽車關稅對於台廠影響較低，因為台灣汽車產商並沒有出口到美國，台積電在汽車晶片比重非常低，主要還是受AI算力過剩的疑問。

目前看到台積電守在前低950元之上，2317鴻海已經破前波低點，最低來到160元，權值股弱勢狀況下，台幣今天盤中也是呈現貶值的，外資最近這一個月在關稅之前，是加速的撤離台北股市，轉進比較低位階的韓股，甚至資金較集中的港股，目前台積電首要任務，是守住前低950元，至於投資美國1000億美元，會不會合資與英特爾代工部門，這要視台積電4月初法說的說明，如果法說中可以讓疑慮消除的話，後續才有機會讓外資買盤回籠，所以權值股都表現弱勢的狀況下，指數暫時會在22000點~23000點區間整理，資金最近期是轉進，過去比較偏低檔的族群，譬如美光記憶體價格將漲價，早盤記憶體類股南亞科以及華邦電，都是強勢上漲，2337旺宏今天收盤也上漲9%，其他記憶體模組也零星有表現，但台股目前當沖比偏高，在盤勢比較弱勢狀況下，很多股票的高點都出現在早盤10點之前，所以現在要波段佈局，建議等到中場或尾盤時，當沖客出場之後，再去波段佈局。

重要的轉折，會在4月2日美國對等關稅之後，這2天川普也有暗示，稅率不會到25%那麼高，也可能不會宣布晶片相關關稅，台積電等於幫台灣半導體先擋了子彈，以目前狀況來說，4月2日對等關稅出爐後，呈現利空出盡，建議大家手中資金，可以先維持5成左右現金，如果未來真的出現確定利空後，反而可以去佈局今年低檔起漲的股票，至於AI伺服器以及老AI部分，可能要等到下半年才會比較明朗，因為GB300和GB200推出時間太過靠近，很多上半年GB200訂單，都往下半年遞延，所以在進入到第3季，AI伺服器營收才會比較有明顯成長。

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