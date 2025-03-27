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萬海1.31萬TEU滿春輪交船 增添南美西岸運力

2025/03/27 15:52

萬海今日在南韓三星重工巨濟船廠，舉行「WAN HAI A18 滿春輪」命名典禮暨公益捐贈活動。（萬海提供）萬海今日在南韓三星重工巨濟船廠，舉行「WAN HAI A18 滿春輪」命名典禮暨公益捐贈活動。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕萬海今日在南韓三星重工巨濟船廠，舉行「WAN HAI A18 滿春輪」命名典禮暨公益捐贈活動。萬海表示，滿春輪預計4月初交付，投入亞洲-南美西岸航線營運。

今日命名典禮由兆豐國際商業銀行總經理黃永貞，擔任「WAN HAI A18 滿春輪」的命名人，為新船獻上平安出航、豐盈滿載的圓滿祝福。

「WAN HAI A18 滿春輪」是萬海與南韓三星重工船廠於2021年簽訂的13艘1.31萬TEU級系列船舶當中第11艘。萬海表示，「WAN HAI A18 滿春輪」為此系列第一艘配備導風罩及軸發電機的船舶，導風罩是安裝在船艏的外型結構，以減少貨櫃船的前方風阻，降低燃油消耗，軸發電機則透過船舶主機動力發電，利用主機功率單位油耗較原始發電機低的特性，從而達到燃油節省效果。

萬海航運與南韓三星重工簽訂的13艘1.31萬TEU級系列船舶，預計於2025年下半年全數交付完畢。萬海表示，隨著新船陸續交付，不僅提升公司船舶運力，也強化市場競爭力，有助於在遠洋航線的經營與發展。

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