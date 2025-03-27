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宏碁攜手台北捷運公司 打造全台首輛AI數位列車

2025/03/27 15:36

宏碁與台北捷運公司共同宣布全台首輛AI數位列車正式啟航，左為宏碁台灣區營運長張世欣，右為台北捷運副總經理陳建財。（宏碁提供）宏碁與台北捷運公司共同宣布全台首輛AI數位列車正式啟航，左為宏碁台灣區營運長張世欣，右為台北捷運副總經理陳建財。（宏碁提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕宏碁（2353）與台北捷運公司共同宣布全台首輛AI數位列車正式啟航，透過先進的人工智慧（AI）技術，以宏碁智慧安全快捷通報平台（AI安捷通）啟動最高層級的車廂內安全偵測，可進行異常行為偵測、擁擠程度監控等提升捷運安全指標，並結合裸視3D廣告體驗以及大眾運輸廣告投放系統，打造兼具安全及優質體驗的捷運系統，建立大眾智慧運輸發展新標竿。

宏碁台灣區營運長張世欣表示，宏碁持續深耕AI雲端與邊緣運算整合，將AI應用成功融入日常生活，提供多元化的智慧解決方案，涵蓋有效改善室內空氣品質、優化能源管理，並提升公共運輸安全，在各領域皆擁有眾多成功案例。

此次AI公共運輸安全的創新，是運用AI技術突破性實現車廂及乘客安全資訊的即時主動通報，並首創3D視覺應用，提供裸視3D廣告與豐富的數位媒體資訊，全面提升乘客的乘車安全與體驗，成就AI公共運輸安全轉型創新。

台北捷運公司副總經理陳建財表示，北捷運積極推動數位轉型，適逢紅線通車28年，與宏碁攜手打造全台首輛AI數位列車，不僅要將捷運系統升級為智慧化的數位廣告平台，也引進3D技術為乘客提供更優質的乘車體驗，同時也結合AI技術強化安全監控，提升捷運系統的整體安全防護。希望透過這些創新舉措，將台北捷運打造成國際級的智慧運輸示範場域。

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