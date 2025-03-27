研揚全年雙位數成長 AI比重20％至25％

研揚董事長莊永順（左起）、總經理林建宏看好今年營運。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研揚（6579）受惠於人工智慧加速從雲端擴展至邊緣端，總經理林建宏今天表示，公司在手訂單能見度已看到上半年，下半年的營運動能不排除更強，因此能夠樂觀期待全年營業額年增雙位數百分比，而AI所佔的業績比重將從去年的12%至13%提升至20%至25%。

林建宏說，研揚今年的三項成長動能之一是跟著市場受惠於開源的AI大語言模型，如今年初發布的中系DeepSeek可供企業自行導入、修改，加快人工智慧導入邊緣端的速度，許多企業因此不再需要大型資料中心，只需要小型工作站就能負荷AI任務，帶動公司產品在中國供不應求。

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林建宏認為，研揚的成長動能之二是機器人，觀察目前機器人觸角遍布各種場域與應用，研揚耕耘多年，「我們做的機器人專案絕對不會比別人少，正式出貨的專案超過40項」，客戶涵蓋全球前3大機械手臂廠商，也包含斬獲台灣7-11訂單的中國最大自主移動機器人廠商，甚至不少農業機械車也都是公司客戶。

林建宏提到，邊緣端人工智慧專案是研揚今年的第3個成長動能，範圍涉及農業、醫療、軍事、智慧城市、零售、製造等領域，協助美國前2大零售業者打造無人結帳系統，也為台積電（2330）抓取晶圓的機械手臂貢獻控制器，其他在醫療領域有內視鏡、手術機器人，以及發展智慧城市所需路口監控系統等。

林建宏強調，今年人工智慧的最大亮點就是開始放量，「我們等了兩三年，終於逐漸開花結果」，而目前正值人工智慧的戰國時代，客戶能夠採用不同晶片業者的方案，雖然還不知道到底誰未來會成為市場主流，「對研揚來講，能做的事情就是備齊解決方案」，同時增進軟體能力，增進附加價值。

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