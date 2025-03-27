晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

研揚全年雙位數成長 AI比重20％至25％

2025/03/27 15:16

研揚董事長莊永順（左起）、總經理林建宏看好今年營運。（記者方韋傑攝）研揚董事長莊永順（左起）、總經理林建宏看好今年營運。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研揚（6579）受惠於人工智慧加速從雲端擴展至邊緣端，總經理林建宏今天表示，公司在手訂單能見度已看到上半年，下半年的營運動能不排除更強，因此能夠樂觀期待全年營業額年增雙位數百分比，而AI所佔的業績比重將從去年的12%至13%提升至20%至25%。

林建宏說，研揚今年的三項成長動能之一是跟著市場受惠於開源的AI大語言模型，如今年初發布的中系DeepSeek可供企業自行導入、修改，加快人工智慧導入邊緣端的速度，許多企業因此不再需要大型資料中心，只需要小型工作站就能負荷AI任務，帶動公司產品在中國供不應求。

林建宏認為，研揚的成長動能之二是機器人，觀察目前機器人觸角遍布各種場域與應用，研揚耕耘多年，「我們做的機器人專案絕對不會比別人少，正式出貨的專案超過40項」，客戶涵蓋全球前3大機械手臂廠商，也包含斬獲台灣7-11訂單的中國最大自主移動機器人廠商，甚至不少農業機械車也都是公司客戶。

林建宏提到，邊緣端人工智慧專案是研揚今年的第3個成長動能，範圍涉及農業、醫療、軍事、智慧城市、零售、製造等領域，協助美國前2大零售業者打造無人結帳系統，也為台積電（2330）抓取晶圓的機械手臂貢獻控制器，其他在醫療領域有內視鏡、手術機器人，以及發展智慧城市所需路口監控系統等。

林建宏強調，今年人工智慧的最大亮點就是開始放量，「我們等了兩三年，終於逐漸開花結果」，而目前正值人工智慧的戰國時代，客戶能夠採用不同晶片業者的方案，雖然還不知道到底誰未來會成為市場主流，「對研揚來講，能做的事情就是備齊解決方案」，同時增進軟體能力，增進附加價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財