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川普開徵25％汽車關稅 馬斯克坦言對特斯拉影響很大

2025/03/27 15:38

馬斯克（Elon Musk，圖右）坦言，美國總統川普（圖左）開徵25%汽車關稅對特斯拉的影響很大。（美聯社）馬斯克（Elon Musk，圖右）坦言，美國總統川普（圖左）開徵25%汽車關稅對特斯拉的影響很大。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（26日）宣布，4月2日起將對所有進口到美國的汽車徵收25%關稅。對此，川普親密盟友、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）坦言，川普開徵25%汽車關稅對特斯拉的影響很大。

綜合媒體報導，美國總統川普週三宣布，所有進口車將於4月2日起加徵25%關稅，外界認為特斯拉可能會成為大贏家，因為儘管該公司的生產成本仍會因進口零件關稅而上升，但特斯拉在美銷售的所有汽車均在加州和德州生產。

有網友在社交平台X分享上述相關看法，吸引馬斯克關注並在底下留言。馬斯克指出，儘管特斯拉在美銷售的所有汽車，均在美國生產，但特斯拉並非毫髮無損，汽車關稅對特斯拉的影響仍然很大。

馬斯克上述留言，引發網友議論，有網友表示，「特斯拉可能受到打擊，但其創新精神仍未受影響，即使受到關稅影響，仍是產業先驅」、「特斯拉是美國優先！它可以克服這些挑戰」、「我沒有看到川普對馬斯克有任何特殊待遇，這就是應該的情況。對一人有好處，對大家都有好處！」、「兄弟冷靜一下，（特斯拉）股票已經跌得夠多了」、「哈哈，這真是自討苦吃，也傷了投資人的心」等。

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