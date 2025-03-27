北京出手了！傳中國國企暫停與李嘉誠家族展開新合作

香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業，日前宣布出售包含巴拿馬運河等港口業務給美商貝萊德主導的財團，激怒北京。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業（簡稱長和），日前宣布出售包含巴拿馬運河等港口業務給美商貝萊德主導的財團，激怒北京。傳出北京已出手反制長和，中國國企暫停與李嘉誠相關企業啟動新合作。專家認為，即使北京不斷施壓，此次出售案很有可能按計畫進行。

《彭博》報導，知情人士透露，中國高層官員已在上週下達指令，要求國企暫停與李嘉誠家族開展任何新的商業合作，現有合作項目則不受影響。

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與此同時，中國監管機構正對李嘉誠家族在中國及海外的投資，進行全面審查，以便掌握其商業活動範圍。

彭博產業研究基礎設施分析師 Denise Wong 認為，長和出售港口大約可套現 190 億美元，可能超過香港和中國業務遭遇挫折的風險。

知情人士也說，這項交易正如期推進，各方目前正在處理盡職調查、稅務、會計和其他交易條款，爭取在 4 月 2 日前簽訂協議。

《南華早報》27日則披露，港府得知長和出售港口後，立即與其展開溝通，希望找到合理解決方案，不過，取消交易可能要付出高昂代價，也會產生嚴重政治影響。

港澳研究會顧問劉兆佳（音譯）說，長和退出交易一定會招來川普報復，長和在海外有很多利益，尤其是在英國投資很多戰略行業，比如基礎設施，恐將因退出交易而面臨反制。

國際關係專家陳偉信（音譯）表示，出售案很有可能按計劃進行，但長和需要考慮如何應對政治壓力和未來的企業形象。

百家塔研究所（Pagoda Institute）聯合創辦人兼政策研究主任Chan表示，北京可以動用一些終極武器，例如發起反壟斷調查，阻止這筆交易。他示警，一旦這樣做，恐會帶來巨大的政治代價，包括玷污香港的商業環境及其對外國股權的態度。他直言，這真的不是關於你是否有能力阻止這筆交易，而是要付出什麼代價。

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