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女兒洩個資網暴孕婦 傳中國百度副總裁謝廣軍請辭下台

2025/03/27 15:07

百度副總裁謝廣軍。（翻攝自網路）百度副總裁謝廣軍。（翻攝自網路）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前，百度副總裁謝廣軍的13歲女兒在社群平台與網友發生爭執，隨後竟「開盒」（即非法取得並公開他人隱私資訊）網友的個資，不僅引發軒然大波，更讓中國網友們擔憂百度洩露用戶個資，謝廣軍為此道歉。最新消息指出，謝廣軍已主動請辭。

綜合中媒報導，一名百度內部人士25日表示，謝廣軍可能已經主動請辭。該內部人士也表示，謝廣軍為人很好，非常nice，平時不會對員工發火，網上的一些傳聞存在妖魔化成分。目前百度官方尚未對謝廣軍請辭一事做出回應。

另有一位百度員工表示，目前內部系統還能搜到（謝廣軍的職務資料），具體情況未知。

此前，謝廣軍之女被爆出涉及網路「開盒」事件，引發擔憂百度洩露用戶個資。當時，百度回應稱，事件相關訊息並非來自百度內部，任何職級員工及高管均無權限觸碰用戶數據。

據悉，自2024年以來，謝廣軍13歲的女兒多次在微博飯圈「開盒」素人，行為備受爭議。日前，一名孕婦網友在社群平台上對韓國藝人發表評論，卻遭該藝人的粉絲謾罵侮辱，1名粉絲還在網上曝光了該孕婦的個資，並辱罵和騷擾該孕婦的家人，結果「這名粉絲」被起底是百度副總裁謝廣軍的女兒。

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