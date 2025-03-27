電價恐調漲！台電找彰化百家用電大戶1對1診斷用電

彰化縣約有95萬用電戶，高壓用戶約1800多戶，台電邀請業者座談，協助企業節能省電。（圖台電彰化區營業處提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕國內電價可能調漲，雖然住宅用戶可參加節電登錄活動，達標可領獎金，但高壓用電大戶並不適用。台電彰化區營業處今天舉辦大用戶座談會，邀集近百家企業用戶說明節能診斷與調控用電，協助企業優化設備、移轉產能時段，從源頭自主節能省電，降低用電成本，以利企業永續經營。

台電統計，彰化縣用電戶多達約95萬戶，其中表燈用戶逾91萬戶，低壓用戶超過4萬戶，高壓用戶也有1800多戶。今天會議中，台電以一對一方式說明「需量反應負載管理措施」、「批次生產時間電價」及「智慧移電」等策略，鼓勵企業將高耗能設備的使用時段移至非尖峰期，結合節能診斷報告改善用電效率。

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與會人士包括力鵬、尚墩、炎洲、禹昌、允強與長春石化彰濱廠等代表皆到場參與，台電針對空調、空壓機、照明及製程等，提供節能診斷服務，建議節電方案。

彰化區營業處處長黃振興說，透過這次的座談會，希望進一步促進用戶對電力管理的重視，共同面對用電需求和電力系統運行的挑戰。

最近氣溫飆升，白天動輒超過30度，不少家庭一回家就開冷氣且開整晚。台電也同步推動「節電獎勵活動」，住宅用戶、社區公設及國中小、幼兒園等對象即日起至12月17日止可上網登錄，若電費期間達到節電標準即可獲得獎金。

台電也提供節電撇步，包括冷氣設定26至28度、搭配定時功能使用、清洗濾網、挑選節能標章家電與加裝窗簾等方式，減少耗電同時維持室內涼爽。民眾可至「節電 從我改變」網站查詢相關資訊。

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