電價明拍板調漲祭「緩衝期」？ 政院籲追加預算撥補台電

電價費率審議會明（28）日開會，決定4月電價漲幅。行政院發言人李慧芝今（27）日在院會後記者會重申，盼立法院加速審議去年度追加預算案，撥補台電1000億元舒緩壓力。 （行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕電價費率審議會明（28）日開會，決定4月電價漲幅。民進黨立委賴瑞隆主張應待7月完成大罷免後的「新民意」，再來思考。據了解，電價審議委員會不排除同意台電提出的電價漲幅，但給予「緩衝期」。行政院發言人李慧芝今（27）日在院會後記者會重申，盼立法院加速審議去年度追加預算案，撥補台電1000億元舒緩壓力。

媒體報導，如果電價調漲，有3種可能，一是讓台電提報的平均調幅6％全額反映，二是壓低民生電價漲幅，三是宣布調漲，但祭出「緩衝期」。如立法院本會期5月底結束之前，盼可同意公務預算撥補台電，無法達成，7月就調漲電價。

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李慧芝重申，電價要不要調漲，仍待電價審議委員會討論，行政院去年5月有提出一筆追加預算案，是要補助台電1000億元，現階段希望立法院能夠加速審議，舒緩台電的壓力。

行政院先前針對撥補台電千億元，兩度提出相關預算案，第一筆是2024年5月2日提出追加千億元的預算案，2025年1月初已完成初審送出委員會，仍待朝野黨團協商，第二筆同樣是撥補千億元，編列在2025年中央政府總預算案當中，但已遭立法院全數刪除。

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