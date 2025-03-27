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身家7.3兆貝佐斯迎娶「地表最強小三」！超豪華婚禮VIP賓客名單曝光

2025/03/27 13:40

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），近日傳與桑切斯（Lauren Sánchez）於今年夏天舉行婚禮。（法新社資料照）亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），近日傳與桑切斯（Lauren Sánchez）於今年夏天舉行婚禮。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）身價約2160億美元（約新台幣7.3兆元），近日傳與未婚妻、前新聞主播桑切斯（Lauren Sánchez）於今年夏天舉行婚禮，屆時將有眾多名人出席。根據最新曝光的賓客名單，歌壇流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）、影視名人歐普拉（Oprah Winfrey）、總統川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）等人都受邀出席這場婚禮。

綜合TMZ、Page Six等外媒報導，今年61歲的貝佐斯和55歲的桑切斯於2023年訂婚，當時貝佐斯用1顆20克拉、價值250萬美元（約新台幣8272萬元）的鑽戒求婚把她套牢，並於近期正式發出結婚邀請函，據信兩人會在義大利威尼斯結婚。

Page Six先前的獨家報導，有傳聞指出，貝佐斯與桑切斯將於今年6月會在義大利造價5億美元（約新台幣165億元）豪華遊艇Koru舉行婚禮。

根據媒體報導指出，賓客名單上有眾多名流巨星，包括影視名人歐普拉、蓋爾金（Gayle King），演藝圈有女星伊娃朗格利亞巴斯頓（Eva Longoria）、奧蘭多布魯（Orlando Bloom）及凱蒂佩芮、歌手Jewel、實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）、單場脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）。

另外，知名製片人弗林（Kerianne Flynn）、總統川普女兒伊凡卡及其丈夫庫許納（Jared Kushner）、名模兼企業家卡莉克勞斯（Karlie Kloss）夫妻檔、時尚設計師佛斯登柏格（Diane von Furstenberg）、媒體大亨狄勒（Barry Diller）等人也都獲邀出席婚禮。

2019年，貝佐斯宣布結束與前妻史考特（MacKenzie Scott）的25年婚姻，同年前福斯新聞台主播桑切斯也與前夫離婚，直到雙方各自離婚事宜告一段落後，貝佐斯才與桑切斯在公開場合露面。

但後來被踢爆其實他與桑切斯是婚外情，被挖出兩人之間有許多則調情鹹濕簡訊，桑切斯被美國媒體冠上小三頭銜。

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