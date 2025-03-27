季辛格：台積加碼投資 美國也難返半導體龍頭地位

季辛格（Pat Gelsinger）已加入美國科技公司Gloo，並擔任技術主管和執行長。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）前執行長季辛格（Pat Gelsinger）於去年底辭職，最近找到新工作，加入美國科技公司Gloo擔任技術主管和執行長。季辛格本週受訪時指出，即使台積電承諾在美國加碼投資1000億美元（約新台幣3.3兆元），美國也不會因此即重返全球晶片製造業領先地位，因為台積電的研發工作依然集中在台灣。

英媒《金融時報》報導，季辛格表示，「如果美國沒有研發，美國就不會擁有半導體領域的領導地位」、「台積電的所有研發工作都在台灣，他們還沒有宣布要轉移這些工作」。

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他補充，川普的關稅威脅至少對美國有利，因為它為台積電等晶片製造商提供了更多動力在美國設立工廠。

報導指出，由於外界對英特爾能否超車台積電，重新奪回十年前的領先地位存疑，因此，川普寄厚望於台積電。

季辛格去年離開英特爾，執行長一職今年3月由前董事會成員陳立武接任。季辛格不願透露他是否與董事們因策略問題發生爭執，但季辛格表示，在實施五年計畫不到四年的時間裡，就失去了董事們的信任。

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