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焦點股》天宇：私募案順利募集 股價大漲

2025/03/27 12:34

私募案順利募集，天宇股價大漲。（截取自公開資訊觀測站）私募案順利募集，天宇股價大漲。（截取自公開資訊觀測站）

〔記者張慧雯／台北報導〕儲能系統廠天宇（8171）日前決議以每股25元私募3500萬股，募集8.75億元資金，由於應募人為「盧米埃電影」，也是三立電視為全方位經營娛樂事業，於2005年正式成立的電影公司；消息公告後股價大漲，今日開高走高，截至12:13分為止，股價上漲3.2元、暫報44.4 元，漲幅超過7%，成交量超過8000張。

天宇於3月14日召開股東臨時會通過辦理私募普通股，一次發行3500萬股，且股東臨時會通過私募價格最低為基準價格的6成，最終私募價格定25元，而3月24日公告，確認應募人為「盧米埃電影股份有限公司」，資金用途則是充實營運資金、償還銀行借款及轉投資，不過，有3年內不得自由轉讓之限制，增資基準日為4月2日。

昨日三大法人動向可發現外資進場787張，主力買超381張，且以凱基台北、新加坡商瑞銀為主，法人表示，天宇前波高點來到46.2元，能否繼續挑戰新高得看後續外資與主力動向而定。

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