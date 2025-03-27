台灣列骯髒十五國？央行副總裁朱美麗：台美有協商空間

台灣列骯髒十五國？央行副總裁朱美麗表示，台美有協商空間（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行副總裁朱美麗今早出席立法院財政委員會作專案報告並備質詢，多位立委關切台灣是否被列入所謂骯髒十五國？朱美麗表示，目前還不知道哪些國家會被列入名單，但是若從關稅稅率以及出口結構來看，台美有協商空間。

惟朱美麗也坦言，川普會不會依據相關標準做決定，仍有不確定性，因此「不能說列入或不列入」，但各部會都有準備。

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朱美麗說，會被優先列入對等關稅優先談判的對象有兩大關鍵指標，第一個是對美國貿易入超龐大，第二個是雙邊關稅差距大，台灣去年是美國第六大的貿易入超國，確實要審慎因應台美貿易爭端風險升高情勢。

從WTO數據來看，台灣對美國關稅較高的是農產品，但是我們是貿易出超國，美國進口到台灣這邊比較多，所以應該是有談判空間。

有立委質詢，川普不確定性會不會是今年常態，對台灣金融市場造成什麼影響？

朱美麗表示，川普不確定性確實會對台灣資本市場造成一定壓力，但台灣的股票市場跟美國股票市場連動比較大的部分是科技股，雖因不確定性造成波動，惟台灣科技股競爭力強，台股具有深度與廣度，預期在川普政策較為明朗後，表現應會回復。

若台灣列入骯髒十五國對台灣經濟影響為何？

朱美麗說，根據S&P Global Market Intelligence（以下簡稱 S&P Global） 每月發布的全球經濟展望預測報告，3月S&P Global將美國對加拿大、墨西哥進口商品徵收25%關稅、對中國加徵20%關稅納入模型推估，多數經濟體今年經濟成長率都被調降，並調升其通膨預估值，台灣是少數經濟成長率被調升者。

根據S&P Global最新預測，台灣今年經濟成長率2.7%，較2月調高0.1個百分點，並認為台灣通膨穩定，顯示S&P Global對台灣有充分信心。

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