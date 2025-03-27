晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

年助千人上工！中彰投婦女再就業3措施 領3萬還能彈性上班

2025/03/27 12:30

彰化縣埔心就業服務台執行「婦女再就業計畫」成功幫助新住民重返職場工作。（圖中彰投分署提供）彰化縣埔心就業服務台執行「婦女再就業計畫」成功幫助新住民重返職場工作。（圖中彰投分署提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕「只要願意出來工作，妳不孤單，我們幫妳！」中部企業、工廠近來不只年輕人難尋，連曾在家相夫教子的女性人才也成搶手對象，不少廠商乾脆轉向「婦女再就業市場」找人力，甚至願意提供彈性工時搶人才！勞動部勞動力發展署中彰投分署看準趨勢，推動「婦女再就業計畫」，近1年來已協助超過1000名離開職場逾半年的婦女成功重返職場，還媒合152家企業提供近400個彈性工時職缺，解民眾燃眉之急。

7年前，小秦為了照顧孩子毅然辭職成為全職媽媽，如今孩子已上幼兒園，她想重返職場，卻發現自己不只與市場脫節，還卡在接送小孩的時間。她在網上發現「婦女再就業計畫」，主動前往線西就業服務台尋求協助。就服員分析她的背景，發現她過去在科技業擔任測試校正人員，在文書和校正工作上非常拿手，適合行政助理職務，推薦她至當地碩達股份有限公司擔任廠務行政助理，並協調公司同意提供彈性工時方便接送小孩。小秦說，「很感謝這個機會，沒想到我還能重回職場，而且比以前更有成就感。」

另1名越南籍新住民小凰，婚變後獨自生活，手傷又讓她對熟悉的沖床工作心生畏懼。她向埔心就服站求助後，介紹進入機車零件製造商酩記企業，改學機械手臂焊接，不僅突破心理障礙，也在短短兩週就上手，成功站穩腳步。她說，「原本每天都很煩惱怎麼生活，現在覺得未來還是有希望的！」

中彰投分署指出，「婦女再就業計畫」是針對因照顧家庭離開職場180天以上的女性，推出3大措施，包括穩定就業可領最高3萬元的「婦女再就業獎勵」、讓企業願意配合工時的「雇主工時調整獎勵」、以及提升職能的「婦女自主訓練獎勵」。目前合作企業中，製造業就佔了46%，反映出傳產用人壓力也相當大。

中彰投分署呼籲，只要願意再出發，不論是媽媽、移工還是新住民，「職場的大門永遠為妳而開」，歡迎上官網（http://tcnr.wda.gov.tw/）查詢更多方案詳情，讓妳的人生重新發光！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財