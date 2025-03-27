年助千人上工！中彰投婦女再就業3措施 領3萬還能彈性上班

彰化縣埔心就業服務台執行「婦女再就業計畫」成功幫助新住民重返職場工作。（圖中彰投分署提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕「只要願意出來工作，妳不孤單，我們幫妳！」中部企業、工廠近來不只年輕人難尋，連曾在家相夫教子的女性人才也成搶手對象，不少廠商乾脆轉向「婦女再就業市場」找人力，甚至願意提供彈性工時搶人才！勞動部勞動力發展署中彰投分署看準趨勢，推動「婦女再就業計畫」，近1年來已協助超過1000名離開職場逾半年的婦女成功重返職場，還媒合152家企業提供近400個彈性工時職缺，解民眾燃眉之急。

7年前，小秦為了照顧孩子毅然辭職成為全職媽媽，如今孩子已上幼兒園，她想重返職場，卻發現自己不只與市場脫節，還卡在接送小孩的時間。她在網上發現「婦女再就業計畫」，主動前往線西就業服務台尋求協助。就服員分析她的背景，發現她過去在科技業擔任測試校正人員，在文書和校正工作上非常拿手，適合行政助理職務，推薦她至當地碩達股份有限公司擔任廠務行政助理，並協調公司同意提供彈性工時方便接送小孩。小秦說，「很感謝這個機會，沒想到我還能重回職場，而且比以前更有成就感。」

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另1名越南籍新住民小凰，婚變後獨自生活，手傷又讓她對熟悉的沖床工作心生畏懼。她向埔心就服站求助後，介紹進入機車零件製造商酩記企業，改學機械手臂焊接，不僅突破心理障礙，也在短短兩週就上手，成功站穩腳步。她說，「原本每天都很煩惱怎麼生活，現在覺得未來還是有希望的！」

中彰投分署指出，「婦女再就業計畫」是針對因照顧家庭離開職場180天以上的女性，推出3大措施，包括穩定就業可領最高3萬元的「婦女再就業獎勵」、讓企業願意配合工時的「雇主工時調整獎勵」、以及提升職能的「婦女自主訓練獎勵」。目前合作企業中，製造業就佔了46%，反映出傳產用人壓力也相當大。

中彰投分署呼籲，只要願意再出發，不論是媽媽、移工還是新住民，「職場的大門永遠為妳而開」，歡迎上官網（http://tcnr.wda.gov.tw/）查詢更多方案詳情，讓妳的人生重新發光！

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