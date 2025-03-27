晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

民生電價調漲預期 3月消費信心創近1年新低

2025/03/27 12:12

中央大學台經中心公布3月消費者信心指數。（記者徐子苓攝）中央大學台經中心公布3月消費者信心指數。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕中央大學台經中心今天公布3月消費者信心指數，總指數為71.86點，月減0.73點，創下11個月以來新低。中央大學經濟系教授吳大任指出，主因是電價可能下個月就會宣布調漲，過去幾年工業用電已調漲多次，逐漸接近國際水準，若再上漲可能會影響出口廠商的競爭力，因此這次工業用電預料調幅有限，民生用電反而成為焦點，將直接影響家庭支出和消費信心。

消費者信心指數以100作為榮枯線，低於100表示偏向悲觀，高於100則偏向樂觀。本次調查中，6項分項指標全數下跌，包含：物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財。若從絕對水準來看，僅1項指標（購買耐久性財）偏向樂觀。

其中，下降幅度最多的指標「未來半年物價水準」為35.26點，月減1.2點，創下2024年7月以來新低，主要和電價調漲預期有關。吳大任說，除了電價之外，物價信心低迷可能也和春節因素、醫療成本上升有關，今年CPI年增率要「保2」，必須看下半年是否有颱風影響農產品價格。

不過他認為，美國總統川普執政期間，全球經濟可能會受貿易戰拖累，對商品需求也會隨之下降，因此進口物價可能會下跌，有望抵銷掉國內物價的漲幅。

台經院新興市場研究中心主任劉名寰指出，美國消費者信心指數去年11月開始走跌，至今已連續4個月下降，也就是川普勝選以來，從民眾對經濟的感受來看，似乎美國民眾對川普新政不太買單。

至於股市表現，劉名寰分析，去年川普剛勝選時，美國一度流行「川普交易」，股市相對強勁，但近期各大指數開始走跌、呈現向下趨勢，主因和關稅問題、美中經濟不確定性有關。他比喻，「現在各國政府好像都要走入考場一樣，看看下週4月2日美國出考卷的內容是什麼」，觀望川普即將宣布的關稅政策，會針對哪些國家、哪些項目、何時開始生效等等。

談到台灣股市，劉名寰指出，今年外資是淨賣超、投信則是淨買超，顯示散戶還支撐著台股，不過台股前2年漲幅洶湧，而今年因為國際環境不確定性高，投資信心也創下近1年新低，股市表現空間恐怕相對有限。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財