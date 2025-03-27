民生電價調漲預期 3月消費信心創近1年新低

中央大學台經中心公布3月消費者信心指數。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕中央大學台經中心今天公布3月消費者信心指數，總指數為71.86點，月減0.73點，創下11個月以來新低。中央大學經濟系教授吳大任指出，主因是電價可能下個月就會宣布調漲，過去幾年工業用電已調漲多次，逐漸接近國際水準，若再上漲可能會影響出口廠商的競爭力，因此這次工業用電預料調幅有限，民生用電反而成為焦點，將直接影響家庭支出和消費信心。

消費者信心指數以100作為榮枯線，低於100表示偏向悲觀，高於100則偏向樂觀。本次調查中，6項分項指標全數下跌，包含：物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財。若從絕對水準來看，僅1項指標（購買耐久性財）偏向樂觀。

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其中，下降幅度最多的指標「未來半年物價水準」為35.26點，月減1.2點，創下2024年7月以來新低，主要和電價調漲預期有關。吳大任說，除了電價之外，物價信心低迷可能也和春節因素、醫療成本上升有關，今年CPI年增率要「保2」，必須看下半年是否有颱風影響農產品價格。

不過他認為，美國總統川普執政期間，全球經濟可能會受貿易戰拖累，對商品需求也會隨之下降，因此進口物價可能會下跌，有望抵銷掉國內物價的漲幅。

台經院新興市場研究中心主任劉名寰指出，美國消費者信心指數去年11月開始走跌，至今已連續4個月下降，也就是川普勝選以來，從民眾對經濟的感受來看，似乎美國民眾對川普新政不太買單。

至於股市表現，劉名寰分析，去年川普剛勝選時，美國一度流行「川普交易」，股市相對強勁，但近期各大指數開始走跌、呈現向下趨勢，主因和關稅問題、美中經濟不確定性有關。他比喻，「現在各國政府好像都要走入考場一樣，看看下週4月2日美國出考卷的內容是什麼」，觀望川普即將宣布的關稅政策，會針對哪些國家、哪些項目、何時開始生效等等。

談到台灣股市，劉名寰指出，今年外資是淨賣超、投信則是淨買超，顯示散戶還支撐著台股，不過台股前2年漲幅洶湧，而今年因為國際環境不確定性高，投資信心也創下近1年新低，股市表現空間恐怕相對有限。

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