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歐洲汽車剉咧等！「這國」成川普關稅狙擊大苦主 「3巨頭」也慘了

2025/03/27 12:40

美國總統川普宣布對所有「非美國製造」的汽車課徵25%關稅，恐為本就脆弱的歐洲汽車業添一記重拳，尤其是德國。示意圖。（法新社資料照）美國總統川普宣布對所有「非美國製造」的汽車課徵25%關稅，恐為本就脆弱的歐洲汽車業添一記重拳，尤其是德國。示意圖。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布對所有「非美國製造」的汽車課徵25%關稅，恐為本就脆弱的歐洲汽車業添一記重拳，尤其是德國。德國3大汽車製造商福斯（Volkswagen）、賓士（Mercedes-Benz）及BMW佔據高達73%的出口比重，美國鎖定歐洲重要的汽車業發動攻擊，恐影響歐洲出口表現，增加經濟衰退可能性。

報導提到，美國最新的舉動將增加歐盟反擊的迫切性，此舉可能會給整個歐盟的汽車公司帶來沉重打擊，德國3大車商福斯、BMW及賓士首當其衝。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在1份聲明中表示：「我對美國對歐洲汽車出口徵收關稅的決定深感遺憾。」

歐洲汽車工業協會ACEA數據顯示，去年歐洲汽車製造商向美國出口達到384億歐元（約新台幣1.3兆元）的規模，比前1年下滑4.6%，但美國是歐盟最大的汽車出口市場，佔歐盟汽車出口總量的近4分之1。

ING Research全球宏觀主管布熱斯基（Carsten Brzeski）表示：「汽車關稅對近期樂觀的歐洲汽車市場造成嚴重打擊，可能傷害德國的出口表現，增加經濟發展持續停滯的可能性。」

研究公司JATO Dynamics稱，德國3大汽車製造商佔歐盟對美國汽車出口的73% 左右。美國是德國汽車產業最重要的出口市場之一，根據報導，幾乎每3輛保時捷就有1輛出口至美國；每6輛BMW車就有1輛出口至美國，雖然賓士、福斯及奧迪在美國與墨西哥都有生產基地，但上調關稅仍會帶來沉重打擊。

BMW本月警告稱，預計日益加劇的貿易衝突今年將對公司造成10億美元（約新台幣330億元）的損失。BMW執行長齊普策（Oliver Zipse）說：「如果關稅過高，將會給所有市場參與者帶來負面影響。」

川普兌現增加汽車關稅的承諾，歐盟反擊的迫切性也因此增加，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟將持續評估此聲明及未來幾天美國可能採取的措施，繼續尋求談判解決問題，同時維護經濟利益。

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