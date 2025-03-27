保健食品關稅 擬分5年由30％降至20％

財政部長莊翠雲（左一）表示，經濟部產發署已有具體方案，部分保健食品關稅擬分年調降。（記者方賓照攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕我國保健食品關稅達30%，朝野立委質疑稅率過高。財政部長莊翠雲今表示，經與經濟部產發署溝通，目前產發署有具體方案，部分保健食品關稅將分年分階段調降。據了解，經濟部初步評估，「錠劑、膠囊狀」保健食品關稅稅率，擬採分階段逐步調降方式，如分5年由30%降至20%。

川普政府將於4月2日宣布「對等關稅」，財委會今邀請相關部會進行專題報告。國民黨立委賴士葆表示，我國保健食品關稅高達30％，冷凍雞腿包括棒棒腿及骨腿及雞趐關稅也高達20％，保健食品關稅要不要調降？對此，財政部長莊翠雲表示，經濟部產發署已有具體方案，保健食品一部份產品可以分年分階段調降關稅。

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根據經濟部向立法院所提「我國保健食品調降關稅之效益評估」報告，若考量外界需求須調降關稅，國內業者建議優先爭取國與國對等降稅，如須自主先行降稅，建議宜有長期規劃及全盤配套，如適度鬆綁國內食品管理相關法規等，對進口採分階段逐步調降方式，如分5年由30%降至20%，同時透過配套措施加強管控進口產品的品質及安全性，並確保調降關稅可反應至終端售價。

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