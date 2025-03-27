擠下馬化騰、鍾睒睒 字節跳動張一鳴重登中國首富寶座

字節跳動創辦人張一鳴重登中國首富寶座。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，TikTok母公司「字節跳動（ByteDance）」共同創辦人張一鳴以655億美元（約新台幣2.16兆元）的財產，擠下騰訊創辦人馬化騰、農夫山泉創辦人鍾睒睒，再次登上中國首富寶座。

綜合媒體報導，富比士全球富豪榜和彭博億萬富豪指數今（27日）均顯示，張一鳴擠下馬化騰和鍾睒睒，成為中國新首富。

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根據福布斯全球富豪榜顯示，張一鳴身家為655億美元，排名全球富豪榜第23名，而馬化騰、鍾睒睒分別以542億美元、527億美元（約新台幣1.79兆元、1.74兆元）的身家，排名榜單第27名、28名。

而彭博億萬富豪指數則顯示，張一鳴身家為575億美元（約新台幣1.9兆元），排名全球富豪榜第24名，馬化騰、鍾睒睒緊追在後，2人身家分別為566億美元、541億美元（約新台幣1.87兆元、1.79兆元），排名全球富豪榜第25名、26名。

報導指出，此非張一鳴首次登上中國首富寶座。在2024年10月、胡潤研究院發布的「胡潤百富榜」，張一鳴當時以人民幣3500億元（約新台幣1.59兆元）的身家，首次成為中國首富。且在胡潤百富榜上，張一鳴是過去26年來第18位中國首富，也是首位「80後」白手起家的中國首富。

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