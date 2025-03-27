電價審議委員會明天召開 環團提3大配套支持合理電價調整

電價審議委員會預計明（28）天召開，決定4月電價調整方案。（資料照）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕電價審議委員會預計明（28）天召開，決定4月電價調整方案。環團指出，電價若未調整，平均售價仍會低於成本，強調電價合理調整有其必要，促使節約用電助於邁向淨零。針對電價調整對民生的影響，也提出3大配套措施，加大高用電級距者調幅、額外稅收投入深度節能、預算撥補填補緩漲政策的，以達到電價增加，但電費支出負擔不增加的目標。

台灣氣候行動網絡指出，台灣現行發電成本結構中，56%為燃料成本，購賣綠電成本占22%左右。而在過往3年間，便是因為俄羅斯入侵烏克蘭後，導致燃料成本大幅增加，因此台電的售電成本一路由2021年時的每度2.58元，飆漲至2023年4.17元。此外，這兩年也進入大幅減煤期，依據台電規劃，今年燃煤占比將由去年的31%降至25%，整體大型燃煤火力發電量可降至2001年時的水準，因此需將燃氣占比從2023年的47%增加至54%，再生能源佔比則由12%增加至15%。

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台灣氣候行動網絡表示，為了要促使燃煤下降，今年度綠電購電支出仍需增加，由2024年的1193億元增加至1588億元。另一方面由於燃氣發電成本較燃煤高出0.4元左右，也導致火力發電的燃料成本支出也需由約5000億元，增加至5299億元，導致整體平均售電成本較2024年增加0.2元，調整電價才不至於擴大虧損。而由於未來新增綠電成本逐漸下降，燃料價格也趨於穩定，持續提升再生能源占比，進一步降低燃煤發電量下，發電成本將持平。

台灣氣候行動網絡表示，加大高用電級距者調幅，將月用電量為700度的電費漲幅調升至20%；並建議將額外稅收加倍挹注深度節能計畫，提升家電汰換補助、擴大能源服務業者量能、增添節能投資抵減誘因等；並建議透過預算撥補填補緩漲政策的累積虧損，之前受到烏俄戰爭導致全球化石燃料高漲影響，台電2022年、2023年虧損分別達到2272億元、1977億元，負債占資產比率已達97%，若無法藉由此1000億元撥補，降低其負債，將影響台電淨零相關投資。

台灣氣候行動網絡也表示，核能支持者會將發電成本增加，歸因爲非核家園政策，指核電延役有助於降低電價，但事實上核電延役的安全強化措施成本、核廢處理成本納入考量，核電成本都將倍增。另也呼籲在野黨，不應再繼續阻擾電價合理化，阻擾能源轉型的作為，恐導致台電因為虧損需削減電網維護支出，不利供電穩定；阻擾再生能源發展，也會增加企業取得綠電的難度，不利國際競爭力。

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