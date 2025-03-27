寶可夢卡片遊戲機空降全聯 導入100間門市

由SEGA台灣所代理的後續機種《寶可夢明耀之星》即將在4月2月於全台同步上市，全聯也加入此波機台設置行列，將導入北、中、南、東100間門市 。 （全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕由SEGA台灣所代理的後續機種《寶可夢明耀之星》即將在4月2月於全台同步上市，全聯也加入此波機台設置行列，將導入北、中、南、東100間門市 。

《寶可夢明耀之星》是一款可以與寶可夢進行對戰、捕捉寶可夢，並收集從機台中釋出的「MEZASTAR卡匣」的卡片遊戲機，並新增了可以兩人同時遊玩的模式。

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當滿足特定條件時，將會解鎖特殊的搭檔對戰模式，兩位玩家將攜手挑戰強大的寶可夢，若挑戰成功，兩位玩家都能獲得該寶可夢的「MEZASTAR卡匣」。

這些卡匣可用於遊戲或收藏，無論是卡片遊戲新手或老手，每個人都能輕鬆上手，享受《寶可夢明耀之星》的遊戲體驗。

同時機台也新增了可以註冊自己角色的「訓練家ID」功能，玩家只需加入「SEGA TAIWAN卡片遊戲」的官方LINE帳號，即可免費獲得「訓練家ID」。

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