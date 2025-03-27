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美債怎佈局才好？「這天期公債」成華爾街避險首選！

2025/03/27 13:38

外媒報導，美國公債市場上一種熱門交易正迅速升溫：買入美國5年期公債。圖為聯準會總部。（彭博）外媒報導，美國公債市場上一種熱門交易正迅速升溫：買入美國5年期公債。圖為聯準會總部。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著關稅問題使聯準會（Fed）的利率路徑變得更加不明朗，市場對美國經濟增長的擔憂加劇，而美國公債市場上一種熱門交易正迅速升溫：買入美國5年期公債。

《彭博》報導，在美國總統川普（Donald Trump）4月2日的關稅決策截止日期臨近之際，期權市場數據顯示，交易員更傾向持有美國5年期公債。這一需求激增，使得與5年期公債價格上漲相關的期權成本，上揚至去年9月以來的新高。

摩根資產管理（JPMorgan Asset Management）投資組合經理米斯拉（Priya Misra）表示，如果聯準會因通膨較高而延遲降息，5年期公債將成為最大受益者，聯準會等得越久，未來就需要降息更大的幅度來彌補。

近幾個月來，華爾街持續看好5年期公債，主要因為它在應對雙重風險方面表現相對穩健。相比之下，2年期公債對聯準會的利率政策高度敏感，而10年期和30年期公債，則更容易受到美國經濟健康狀況及政府赤字擴大的影響。

高盛（Goldman Sachs）最近指出，5年期公債在安全性方面具有較好的平衡性。無獨有偶，巴克萊（Barclays）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和富國銀行（Wells Fargo）自最新一次聯準會會議以來，也紛紛推薦這一所謂「曲線中部」的區間。

投資者越來越擔心關稅最終是否會推升通膨，進一步讓聯準會保持觀望態度，尤其是聯準會官員多次提及政策不確定性。

過去1週的期權交易顯示，交易員預計5年期公債殖利率。可能在4月25日前降至約3.55%。美國財政部在週三（26日）拍賣了700億美元的5年期公債，最終定標殖利率為4.1%，略高於紐約時間當天下午1點市場上的交易水準，這表明投資者要求更高的報酬率。

儘管如此，5年期與30年期公債殖利率之間的利差，仍擴大至去年9月以來的最高水準，因為美國國會預算辦公室（CBO）警告，聯邦政府最快可能在8月就耗盡資金，大多數美國公債殖利率當天上升了1到3個基點，而美股則因關稅問題的擔憂而大幅下跌。

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