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焦點股》緯穎：美關稅嚇趴AI供應鏈 大跌百元

2025/03/27 10:55

緯穎將彈性調配全球產能，以因應政經動態與客戶需求。（資料照）緯穎將彈性調配全球產能，以因應政經動態與客戶需求。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普再度擴大全球貿易戰，美方4月2日起將向非美製造汽車徵收25%關稅，儘管與AI伺服器產業鏈並無直接聯繫，相關台廠供應鏈股價仍被嚇趴，其中伺服器大廠緯穎（6669）盤中重挫100元、跌幅觸及5.47%，截至上午10時28分暫報1835元，跌幅4.43%，成交量1057張。

川普目前持續將增加關稅視為提振美國財政收入的政策工具，以重振美國國內長期下滑的工業與製造業能量；川普表示，新宣布的進口車關稅將於4月2日生效，此外，當天甚至計劃另行宣布開徵對等關稅，對象是針對造成美國大部分貿易逆差的國家。

由於台灣對美貿易長期呈現順差，引發市場憂心對等關稅恐將衝擊台系AI伺服器供應鏈前景。以緯穎來看，管理層已斥資3億美元（約新台幣99.39億元）於美國德州新購置廠房，最大程度地減輕關稅措施可能帶來的影響，管理層看好資料中心市場長期需求，將彈性調配全球產能，以因應政經動態與客戶需求。

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