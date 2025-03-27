雙北市去年Q4新案 僅兩案完銷、完銷率不到4％

去年第4季在央行第七波打炒房、銀行房貸滿水位兩大利空夾擊，購屋信心全面崩壞也劇烈影響預售屋市場。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕預售買氣退潮，雙北市去年第4季推出新案51個，僅兩案完銷，結案比率僅3.9%。

根據住展雜誌彙整去年雙北市有51個住宅預售屋推出，截至今年3月止，僅北市松山區南京三民站附近新案，以及新北市板橋區捷運江子翠站附近新案，推案建商在臉書公告完銷。

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住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年第4季籠罩在央行第七波打炒房、銀行房貸滿水位等兩大利空襲擊，購屋信心全面崩壞更直接反應在預售買氣直線下滑，根據住展雜誌統計，指標建案單週平均組數更跌至1組，即便看屋，單週平均也十幾組，對去年上半年的熱絡買氣，簡直有天壤之別。

陳炳辰表示，去年上半年推出的新案，不少個案1個月就預約完畢，但目前推出新案至少要賣個一年半載。

至於，去年第4季完銷的建案，陳炳辰指出，北市松山區與新北市板橋區的完銷新案，主要是規劃20坪以內的小坪數產品，總價落在1千多萬元，在總價主導市場的趨勢下，加上可售戶數較少，自然可以順利完銷。

面對當前低迷買氣，陳炳辰認為，即便未喊出跳樓大拍賣，建商自我約束的誠意開價，則成為房市海嘯的保命救生圈。

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