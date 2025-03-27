日本也硬起來！石破茂：不排除對美汽車關稅採反制措施

日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（26日）宣佈將對所有「非美國製造」汽車徵25％關稅，日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）今（27）日在國會回應表示，不會排除任何選項，將考慮對此採取反制措施。

綜合外媒報導，石破今日出席日本參議院預算委員會會議，會中被問到川普新的關稅政策，石破表示，新的關稅確實也將適用於從日本進口的汽車，但自己將強烈要求美方不要對日本實施同樣的25％關稅。

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石破指出，日本在美國進行了大量的投資，創造大量就業機會，因此質疑華府對所有國家實施同一關稅是否恰當。針對是否採取反制措施，石破表示，必須考慮什麼才有利於日本的國家利益，政府將考慮什麼措施是最有效的，不會排除任何選項。

汽車產業是日本經濟重要的一環，約佔日本GDP（國內生產毛額）的3％，同時也是近期日本薪資成長的主要驅動力。2024年，日本對美國的汽車出口額預計超過6兆日圓（約新台幣1.33兆元），汽車零件出口額約1.23兆日圓（約新台幣2737.9億元），總額約佔日本對美出口的3分之1，如果關稅如計劃實施，恐大大衝擊日本汽車製造商，甚至影響日本整體經濟。

截至今（27）日午休，日本主要汽車製造商股價全數走低，豐田汽車（Toyota）早盤跌3.24％、本田汽車（Honda）跌2.75％、馬自達（Mazda）重挫6.54％、速霸陸（Subaru）跌5.95％、日產汽車（Nissan）則跌2.56％。汽車類股的拖累下，日經平均指數早盤下跌353.26點，或0.93％，報3萬7674.03點。

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