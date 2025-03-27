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川普開徵汽車關稅 財長：去年輸美汽車31億元 99％是沙灘越野車

2025/03/27 10:13

財政部長莊翠雲表示，去年輸美汽車31億元 ，99%是沙灘越野車，有沒有涵蓋在課徵範圍尚不清楚。（記者方賓照攝）財政部長莊翠雲表示，去年輸美汽車31億元 ，99%是沙灘越野車，有沒有涵蓋在課徵範圍尚不清楚。（記者方賓照攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國總統川普今宣布對所有進口汽車課徵25%關稅，財政部長莊翠雲在立法院財政委員會答詢表示，我國去年對美國出口汽車為新台幣31億元，99%是1000cc以下的沙灘越野車，有沒有涵蓋在課徵範圍尚不清楚，經濟部將會了解此措施對產業的影響。

川普政府將於4月2日宣布「對等關稅」，財委會今邀請相關部會進行專題報告。國民黨立委林德福詢問，川普宣布對進口汽車課徵25%關稅，台灣有沒有必要採取「對等關稅」？莊翠雲表示，必須整體評估對國內產業的影響，政府持續密切關注，將會有相應協助措施。

民進黨立委吳秉叡則表示，根據央行資料，去年美國對台灣入超739億美元，台灣是美國第6大逆差國，應增加採購以平衡雙方貿易；且我國除對汽車課徵關稅17.5%外，還有貨物稅25%，加起來超過30%，高於美國的關稅25%，這是為了保護國內產業，但我國對汽車產業保護了幾十年有用嗎？

對此，經濟部次長江文若表示，國內汽車產業有7萬多員工，包括汽車零組件。莊翠雲則表示，去年我國自美國進口汽車302億元，但有一半是電動車，而電動車的關稅是零。

另，美國對等關稅也將製藥列為重點，是否影響國內生技業的發展？影響健保費用？莊翠雲說明，藥品方面，台灣與美國都是零關稅，衛福部等相關單位持續關注中，行政院經貿小組也在模擬相關對策；至於保健品關稅，經濟部產發署已有具體方案，將分年調降。

中央銀行副總裁朱美麗則表示，美國「對等關稅」其實違反WTO最惠國待遇，不是很妥適，但我們關稅較高的是農產品，而台灣是農產品出超國，有談判空間，但個別商品有個別因應策略，雙方須溝通協商。

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