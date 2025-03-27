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特斯拉將成汽車關稅大贏家？川普：馬斯克沒給建議

2025/03/27 10:26

美國總統川普宣布，所有進口車將於4月2日起加徵25%關稅，外界認為特斯拉可能會成為大贏家。（路透）美國總統川普宣布，所有進口車將於4月2日起加徵25%關稅，外界認為特斯拉可能會成為大贏家。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布，4月2日起對所有進口到美國的汽車徵收高達25%關稅，是全球貿易戰的重大升級，同時對億萬富豪、「政府效率部」（DOGE）負責人馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉是一大利多；不過川普強調，馬斯克在關稅問題上沒有發表意見。

綜合外媒報導，美國總統川普宣布，所有進口車將於4月2日起加徵25%關稅，外界認為特斯拉可能會成為大贏家，因為儘管該公司的生產成本仍會因進口零件關稅而上升，但特斯拉在美銷售的所有汽車均在加州和德州生產。

川普被記者問及新關稅是否對特斯拉有利時，川普表示，特斯拉在德州和加州都有汽車裝配廠，強調「任何在美國設有工廠的公司，對他們來說都是有利的。」

川普也表示，馬斯克未就汽車關稅提供建議，重申「他從來沒有因為生意找我幫忙」、「我做對的事，他也希望我做對的事」。目前馬斯克和特斯拉尚未立即回應關於新的 25%關稅可能對其業務產生何種影響。

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