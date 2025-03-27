台灣友邦不斷被中國「挖牆腳」！外媒曝掠奪式外交「暗黑內幕」

中國不斷嘗試挖台灣邦交國。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國不斷嘗試挖台灣邦交國，外媒揭露，其在台灣友邦瓜地馬拉的戰略布局，與在巴拿馬等國採取的策略一模一樣，即經濟影響、基礎設施投資和外交壓力，最終導致這些國家在外交上不再承認台灣。

《Diario Las Americas》指出，北京用同樣的手段，來對待這些台灣邦交國，不只瓜國，就連台灣另一個盟友巴拉圭，也出現類似的狀況，就是中國正在推行更廣泛的戰略要來孤立台灣。

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文章點出，國家普遍存在的腐敗現象，起到了一定的催化劑作用，中國透過不透明的交易和削弱當地的抵抗，來為自己打開大門。

就歷史經驗來看，除非那個國家採取果斷行動來對抗中國日益增長的影響力，否則像瓜國、巴拉圭這些國家，可能很快就會面臨與巴拿馬相同的命運。

文章舉例，中國對巴拿馬的影響力並非一夜形成。多年來，中國對基礎設施和貿易等關鍵領域進行了鉅額投資，並利用其經濟主導地位像巴拿馬政府施壓，要求切斷與台灣的關係。

中國透過中國國企獲得巴拿馬重要港口的營運控制權，例如巴爾博亞港和科隆港，這兩個港口均位於巴拿馬運河附近的戰略位置，使得中國能夠控制重要的海上貿易路線，並對區域貿易施加影響。

另外巴拿馬是第1個正式加入中國「一帶一路」倡議的拉丁美洲國家。中國試圖利用「一帶一路」倡議，透過大規模投資項目擴大北京的影響力。

另外中國還透過增加貿易關係和直接投資，成為巴拿馬第2大貿易夥伴。隨著中國加強對經濟的控制，巴拿馬政治領袖逐漸改變立場，最終導致巴拿馬在2017年與台灣斷交並和中國建交。

報導指出，儘管瓜國與台灣為友邦關係，但中國仍採取多管齊下的方式擴大其在瓜國的存在。

有報告顯示，中國政府一直在積極尋求進入瓜國的港口和貿易中心。最近更有指控稱，瓜國國防部長薩恩茲（Henry David Saenz Ramos）可能參與了向中國出售重要港口政府財產的秘密談判。如果得到證實，這將使北京在該國的物流和商業基礎設施中佔據關鍵地位，就像在巴拿馬一樣。

此外中國先前疑似報復瓜國親台，禁止瓜國咖啡和夏威夷豆入境，並利用經濟壓力作為籌碼，就像在其他拉丁美洲國家改變承認之前所做的那樣。這項策略迫使當地企業和政治領導人重新考慮與台灣的關係，優先考慮經濟實用主義而不是長期的外交關係。

中國官員一直在背後努力與瓜國有影響力的政治和商業領袖建立關係，就像他們在巴拿馬所做的那樣，透過提供利潤豐厚的貿易協定、基礎設施投資和財政激勵，北京將自己定位為瓜國的台灣經濟替代品。

作者也表示，自己在2017年至2022年，被派往瓜國擔任美國大使館南方聯合機構特遣部隊的負責人，在此期間，他親眼目睹了中國如何策略性地擴大在該國的影響力。

因此報導指出，儘管台灣與瓜國保持著密切的外交關係，但北京卻不斷試圖破壞這段關係，利用經濟壓力和投資協議來改變政治情緒，使其有利於自己。

同樣有這個類似情況的不只瓜國，巴拉圭也同樣。文章指出，巴拉圭是台灣在拉丁美洲的少數盟友之一。

巴拉圭是農業大國，擁有世界大3大大豆產量，但由於對台灣的友好態度，在進入中國市場方面面臨阻礙。

在巴拉圭，像艾里格里（Efrain Alegre）這樣的政治人物主張承認北京，以促進出口，這反映出巴拉圭國內的分歧，一部分人將中國視為經濟機遇，另一部分人面臨來自美國的壓力或台灣的限制。

而文章強調，擴大中國在瓜國、巴拉圭以及巴拿馬等國影響力的關鍵因素，就是拉丁美洲國家普遍的貪腐現象，這種脆弱的結構性，為北京提供了很大的機會，因為這代表這些國家允許不透明的協議、賄賂和秘密談判。

腐敗不僅削弱了這些國家在公平競爭環境中談判的能力，也削弱了人們對能夠抵禦外部壓力的機構的信任，而中國恰好利用這一現實，提供直接的短期利益（金錢、計畫或好處），這些利益往往超過台灣或美國提出的更有限、更透明的提議。

腐敗促進了中國的滲透，從而加劇了中國的影響，對於缺乏透明度和實力減弱的國家政府來說，抵抗北京的成本會非常的高。

中國在巴拿馬的做法與其目前在瓜國和巴拉圭的戰略有相似之處，即透過利用經濟制裁、基礎設施投資和政治影響力，為外交轉變奠定基礎。

在瓜國，北京試圖控制港口並施加貿易壓力；在巴拉圭，被排除在中國市場之外對農業精英來說是種誘惑。

中國正在推行一項精心協調的戰略，而隨著中國在拉丁美洲的影響力日益增強，文章建議，如果台灣及其盟友未能抵制北京在瓜國和巴拉圭的行動，並解決腐敗造成的脆弱性，歷史可能會重演，地緣政治後果甚至更為嚴重。

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