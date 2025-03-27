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電價審議會明登場擬給緩衝期？曾文生：外界以過去經驗推理

2025/03/27 10:06

電價審議會前夕，台電董事長曾文生（右）接受專訪。（取自節目頻道）電價審議會前夕，台電董事長曾文生（右）接受專訪。（取自節目頻道）

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會28日登場，傳出會給予「緩衝期」，台電董事長曾文生接受媒體人黃暐瀚電台節目專訪表示，2022年確實發生過電價延後調漲、暫時不做決定，但不知道電價審議會將如何決定；他表示，重點仍是產業、民生電價調整的細節，漲民生對CPI影響大於產業，但電價精神是使用者付費、照顧民生、穩定物價。

電價審議會明天召開，平均漲幅達6到8%，曾文生強調，數字推算都是外界推估，台電版本一定是算到小數點後兩位數，但他也坦言，6到8%是從台電營收與虧損數推估，與4月起只能調漲9個月估算，「數字推算有邏輯」。

但對於爭取立法院補貼進行中、審議會可能產生變數，曾文生強調，「這也不是新的方法」，2022年因為烏俄戰爭影響，曾經4月暫時不做決定，當年7月上路，但9月又審下半年電價，這些推理是「參考過去的經驗」；電價審議會將如何決定，他並不知道。

曾文生強調，電價重點還是在產業、民生調整細節，他解釋，民生電價、產業電價調整對於消費者物價指數（CPI）有一定差距，調整民生對CPI影響較大，而產業會比較間接。

今年燃料走跌，台電虧損可控制500億元內，較過去動輒兩千億元以上收斂，曾文生表示，台電除爭取電價合理調整外，「訂價不合理」也要盡量合理化，空屋占整體用戶約10%、150萬戶，目前空戶底度以20度計算，每月收費約33元，但應該要有合理支出，會評估以每月100元為收費基準。

但曾文生也說，電價調整會引發物價上漲，電價還可能因為燃料下跌回來，物價就可能一去不回來，物價不要有大幅波動，國家付出代價會比較少，政府預算補貼燃料上漲也非台灣特有，包括日本、德國、法國分別補貼5200億元、7000億元與8000億元不等，但各國是從消費補貼，不是像普發現金作法發給個人。

他也解釋，外界一直提政府補貼台電3000億元，這是錯誤說法，過去2500億元是增資，用於電網強韌計畫，台電更新機組透過舉債，此做法可減少利息支出，但無法打消累虧；真正補貼只有疫後條例500億元，曾強調，「台電不是要了3000億元，再要2000億元補貼」。

曾文生也舉出近年各國電價調整，直言台電調幅落後大家太多，但電價調漲影響物價後果是增加政府公共支出，實際來看，若政府總支出省下來補貼台電，讓物價穩定、電價不漲過頭、公共支出在合理範圍，邏輯上完全合理。

而立法院若補貼2千億元，今年電價是否就不調漲？曾文生表示，「我不能講電價怎麼漲」，只能算成本，但經濟部長郭智輝在立法院答詢也被問到一樣題目，確實是如此。

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