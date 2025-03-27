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股市警訊來了？散戶狂砸670億美元抄底 機構巨頭卻先閃了

2025/03/27 10:33

數據顯示，散戶今年以來堅定買入美股。（美聯社）數據顯示，散戶今年以來堅定買入美股。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美股今年以來表現疲軟，且專業資金管理人因為擔心美國總統川普的政策影響，而大幅減少在市場上的曝險，但散戶卻依然堅定買入美股，根據數據提供商VandaTrack的資料，2025年迄今，散戶投資人對美國股票和ETF的資金淨流入，達到670億美元，僅略低於2024年第4季的710億美元，這現象凸顯了儘管今年市場波動劇烈，散戶對於華爾街股市仍保持樂觀態度。

英國《金融時報》報導，廣泛被散戶使用的交易平台「盈透證券」 （Interactive Brokers） 其首席市場策略師索斯尼克 （Steve Sosnick）指出，過去5年當中的4年，「逢低買進」基本上是美股萬無一失的投資策略，「而長期以來這個策略效果顯著，這意味著你會習慣並堅持繼續下去」。

在Reddit的WallStreetBets討論區，一位使用者分享了類似的看法，該討論區是業餘投資者用來進行投機性投注的熱門論壇，他說：尊重下跌，順應下跌，趁下跌時買入！

標普500指數今年迄今已下跌 2%，其中科技類股下跌 8%。和2023年以及2024年形成了明顯對比。當時標普500指數由於大型科技股的反彈而大幅上漲，回報了那些在下跌時買進的交易者。

獨立市場策略師保爾森（Jim Paulsen）表示：「投資者似乎更擔心錯過逢低買進的機會，而不是擔心市場進一步下跌。」

反觀大型投資者正在減少持倉。高盛的數據顯示，標普500指數今年以來有25個交易日下跌，但散戶投資者在這當中，僅有7個交易日是「淨賣家」。相比之下，由美國銀行追蹤的大型投資者，在3月對其美國股票配置做出了「有史以來最大幅度」的削減。

一些機構投資者和華爾街分析師認為，散戶需求激增，是需要保持謹慎的反直覺原因。伯恩斯坦（Bernstein）分析師彼得克（Aleksander Peterc）表示：「在1999年，當我的管家開始問我應該投資哪檔股票時，事情就開始變得糟糕了。」

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