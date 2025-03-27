美市場近半數是進口車 川普新關稅撼動汽車產業

川普新汽車關稅預計將大大衝擊汽車產業，大幅推高製造成本。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（26日）宣佈對進口到美國的所有汽車和外國製造的汽車零件徵25％的關稅，此舉令美國汽車製造商和全球競爭對手感到震驚，預計將大大衝擊汽車產業，大幅推高製造成本。

《路透》報導，白宮表示，最晚將在5月3日開始對進口到美國的汽車零件徵收25％的關稅，徵稅對象包括引擎、變速箱、動力零件和電氣零件等關鍵汽車零件。

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消息傳出後，各汽車大廠股價全數走低，通用汽車（General Motors）盤後交易一度重挫8％，福特（Ford）、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）盤後皆跌逾4％；亞洲大廠豐田（Toyota）、本田（Honda）和現代（Hyundai）皆跌約3％。

電動車大廠特斯拉（Tesla）盤後股價跌約1.3％，特斯拉在美國銷售的所有車款都在本土生產，但有些零件是進口的。川普表示，週三宣佈的關稅措施對特斯拉來說可能沒有什麼影響，甚至可能有利於該公司。川普補充，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）並沒有就汽車關稅向自己提供意見。

根據研究公司GlobalData，去年在美國市場銷售的所有汽車中，將近一半是進口車。

代表豐田、福斯、BMW、本田、現代等主要外國汽車製造商的產業組織Autos Drive America表示，今天徵收的關稅將使在美國生產和銷售汽車的成本更高，最終導致價格上漲、消費者選擇減少、美國製造業就業機會減少。

在新的關稅公告之前，市場研究公司Cox Automotive預測，在沒有豁免的情況下，美國製造的汽車成本將增加3000美元（約新台幣9.9萬元），加拿大或墨西哥製造的汽車成本則將增加6000美元（約新台幣19.9萬元）。

如果關稅順利實施，Cox Automotive預估，到4月中旬，「幾乎所有」北美汽車生產都會中斷，導致每日汽車產量減少2萬輛，相當於產量減少約30％。

不過，代表底特律3大車廠工人的美國汽車工人聯合會（UAW）則肯定川普新的關稅措施。UAW主席費恩（Shawn Fain）聲明表示，透過這些關稅，只需要在一些產能利用率不足的車廠增加班次或產線，數千個高薪藍領工作機會將可以在幾個月內重新回到美國各地的勞工階層社區。

川普進入第2個總統任期後，新的關稅和威脅給企業帶來了不確定性，並擾亂了全球市場。川普週三重申，預計將實施的汽車關稅將促使汽車製造商增加對美國，而不是加拿大或墨西哥的投資。

自1994年以來，北美的汽車製造商基本上享受自由貿易地位，2020年生效的美墨加協議（USMCA）實施了旨在增加區域內生產的新規則。在3月初對墨西哥和加拿大徵收25％的關稅後，川普允許符合美墨加協議規範生產的汽車，享有1個月的關稅寬限期，美企也從中受惠，不過，新的關稅規範並沒有延長這一寬限期。

AutoForecast Solutions分析師費歐拉尼（Sam Fiorani）表示，那些在加拿大和墨西哥工廠投資了數億甚至數十億美元的公司，未來幾季甚至幾年內，利潤可能會大幅下降。費歐拉尼補充，目前正考慮調整關於銷售和生產的預測，因為新關稅會使一切「陷入混亂」。

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