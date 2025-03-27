羅伯特清崎：世界正陷入經濟衰退 做這2件事還不晚

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，右）認為，窮人為何依然貧窮，最主要的原因是因為「FOMM（fear of making mistakes，害怕犯錯）」。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知名暢銷書籍《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）週三（26日）在社交平台X發文表示，世界正陷入經濟衰退，呼籲人們應做出改變並學習，讓這次的經濟衰退成為人生經歷過最好的事情。

羅伯特清崎發文稱，世界正在陷入經濟衰退，自他從2012年寫下《富爸爸教你預見經濟大未來（Rich Dad's Prophecy）》一書以來，他就一直在竭盡所能地警告人們。

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對於外界好奇現在才做出改變和學習會太晚嗎？羅伯特清崎認為，現在做出改變和學習不會太晚，稱「時間站在你這邊，時間對你來說永遠是一筆財富」。

羅伯特清崎還出，先前他曾發文將「FOMO（Fear of missing out，害怕錯過）和「FOMM（fear of making mistakes，害怕犯錯）」進行了比較，稱這是一種在學校裡教授的恐懼。

但羅伯特清崎表示，好消息是YouTube提供人們免費資訊、學習管道，YouTube上面有一些最聰明的大腦，但羅伯特清崎也不忘警告，YouTube上面也提供「騙子」的大腦，還有一些自吹自擂的人使用「點擊誘餌」來吸引傻瓜。

羅伯特清崎呼籲讀者粉絲，把自己的空閒時間花在學習YouTube上真老師和假老師講授的課程上，認為此舉這可能是你正在做的最聰明的事情。

羅伯特清崎稱，這次經濟衰退你會變得更富有還是更貧窮，選擇權在你自己手中，你可以自由選擇教育，並期許讀者粉絲能讓這次的經濟衰退成為自己經歷過最好的事情。

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