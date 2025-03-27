台積電在美國生產沒比較貴？外媒曝英特爾完了

台積電在美國製造的晶片，可能並沒有人們擔心的那麼昂貴，這對英特爾（Intel）來說並不是消息。（彭博，本報合成）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕先前台積電（2330）宣布，將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3.3兆元），外媒指出，這引發人們對其半導體價格將上漲的擔憂，但實際上，美國製造的晶片可能並沒有人們擔心的那麼昂貴，這對英特爾（Intel）想分食台積電市佔的希望來說並不是好消息。

台積電月初宣布加碼對美國投資1000億美元，加計台積電原先計劃投資650億美元（約新台幣2.1兆元）在美國亞利桑那州建置3座晶圓廠，台積電將在美國投資達1650億美元，這引發一些擔憂。

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《巴隆週刊》指出，先前台積電創辦人張忠謀曾說，台積電現有亞利桑那州工廠的晶片生產成本，比台灣工廠還高出50%。

不過研究公司TechInsights日前表示，台積電在亞利桑那州加工300毫米晶圓（12奈米）的成本，比在台灣製造的相同晶圓高出不到10%。

晶圓價格令人困惑的1個主要根源是勞動成本。美國的工資大約是台灣的3倍，許多人錯誤地認為這是晶片生產的1個重要因素。

然而，根據TechInsights的晶圓成本模型，隨著現今晶圓製造設施自動化程度的提高，勞動成本在總成本中所佔比例不到2%。根據該模型，儘管工資和其他本地成本存在很大差異，但亞利桑那州和台灣晶圓廠的營運成本之間的總體費用差距很小。

但這報導對於英特爾來說是個壞消息，因為英特爾希望在新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）的領導下，重新獲得先進晶片製造領域的重要地位，並且需要吸引至少1個重要客戶。

然而若台積電不需要對美國製造的晶片收取大幅溢價，那麼英特爾的實力就會削弱。

雖然這不代表英特爾就失去了一切，雖然英特爾表示，其18A製程將有望在今年讓其在晶片製造技術上領先於台積電，但TechInsights的報導，意味著英特爾的機會又變小了。

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