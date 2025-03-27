中國收緊監管恐衝擊銷售 輝達市值蒸發1700億美元

中國銷售傳利空，輝達週三（26日）市值蒸發約1700億美元（約新台幣5.63兆元）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導指出，中國政府正在對晶片產業實施更嚴格的監管，在新的能源規範下，輝達（NVIDIA）的處理器恐因為不符合規定被迫退出中國市場，消息傳出後，輝達週三（26日）股價受到衝擊，市值蒸發約1700億美元（約新台幣5.63兆元）。

英國《金融時報》報導稱，中國政府正在鼓勵企業建造資料中心，並採用能滿足更嚴格能源要求的晶片，而輝達最暢銷的處理器恐怕無法滿足這些要求。輝達的H20晶片是專為中國設計的處理器，用於滿足美國對中國的出口管制，但在北京新的規範下，將不被允許使用。

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儘管中國這幾個月以來對H20晶片的需求一直保持強勁，但知情人士表示，監管機構已迫使中國科技巨頭放棄輝達處理器。這將對輝達在中國的業務構成直接威脅，中國市場約佔輝達總銷售額的13％，每年為輝達帶來171億美元（約新台幣5672億元）的收入。

根據報導，輝達正尋求與政府高層對話，並正在對H20進行調整，使晶片滿足中國政府新的要求。

週三，輝達收跌5.74％，市值蒸發約1700億美元（約新台幣5.63兆元）。輝達執行長黃仁勳的身家也受到影響，淨資產單日減少60億美元（約新台幣1990.2億元），在《富比士》（Forbes）富豪榜的排名從第12名跌至第15名。

作為AI（人工智慧）革命的領導者，輝達的股價近年出現爆炸式的成長，但2025年開局以來，表現卻相對低迷。年初至今，輝達股價已跌逾15％，大部份的損失是因為投資人擔心中國生成式AI的突破，是否會導致輝達昂貴的AI晶片需求減少，引發一波創紀錄的拋售潮。

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