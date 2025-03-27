高盛曝「2大事件」是黃金好買點！同步上調目標價

高盛上調黃金目標價至每盎司3300美元。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛（Goldman Sachs）週三（26日）上調黃金價格最新目標價，將2025年底的金價預測，從每盎司3100美元上調至3300美元，理由是ETF資金流入超出預期，且各國央行需求持續增強。

根據高盛報告，其將金價預測範圍從之前的每盎司3100至3300美元，上調為每盎司3250至3520美元。

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高盛預計，亞洲大型央行將在未來3到6年內繼續積極購買黃金，以達到預定的黃金儲備目標。

在央行的需求方面，高盛上調預期至每個月70噸，較之前的50噸有所增加，原因是美國政策不確定性加劇，並預期中國可能會在未來3到6年內，將繼續快速購買黃金。

而在黃金ETF方面，高盛的經濟學家仍預計，聯準會將在2025年降息2次，每次25個基點，並在2026年上半年再降1次，「這支持了我們對ETF資金流入的基本預期。」

不過高盛也提到，黃金ETF存在2個潛在的上行風險，首先是由衰退引發的聯準會降息周期，恐將2025年底的金價推高至每盎司3410美元，再來是投資者需求增加，恐將金價推向每盎司3680美元，將ETF持有量推回到疫情期間的水準。

高盛重申其對黃金進行看多交易的建議，但也提到2個可能會發生的事件，可望提供更具吸引力的進場時機。

首個事件是可能達成的「俄烏和平協議」，這可能會引發暫時的投機性賣壓，但高盛認為，這不太可能對全球黃金需求或供應產生持久影響。另一個事件是股市急劇拋售，引發由保證金驅動的黃金清算。然而，高盛預期這將是短暫的，因為投機性持倉將在不確定性中恢復，央行和ETF的結構性需求仍將保持不變。

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