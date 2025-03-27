晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

高盛曝「2大事件」是黃金好買點！同步上調目標價

2025/03/27 12:14

高盛上調黃金目標價至每盎司3300美元。（路透）高盛上調黃金目標價至每盎司3300美元。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛（Goldman Sachs）週三（26日）上調黃金價格最新目標價，將2025年底的金價預測，從每盎司3100美元上調至3300美元，理由是ETF資金流入超出預期，且各國央行需求持續增強。

根據高盛報告，其將金價預測範圍從之前的每盎司3100至3300美元，上調為每盎司3250至3520美元。

高盛預計，亞洲大型央行將在未來3到6年內繼續積極購買黃金，以達到預定的黃金儲備目標。

在央行的需求方面，高盛上調預期至每個月70噸，較之前的50噸有所增加，原因是美國政策不確定性加劇，並預期中國可能會在未來3到6年內，將繼續快速購買黃金。

而在黃金ETF方面，高盛的經濟學家仍預計，聯準會將在2025年降息2次，每次25個基點，並在2026年上半年再降1次，「這支持了我們對ETF資金流入的基本預期。」

不過高盛也提到，黃金ETF存在2個潛在的上行風險，首先是由衰退引發的聯準會降息周期，恐將2025年底的金價推高至每盎司3410美元，再來是投資者需求增加，恐將金價推向每盎司3680美元，將ETF持有量推回到疫情期間的水準。

高盛重申其對黃金進行看多交易的建議，但也提到2個可能會發生的事件，可望提供更具吸引力的進場時機。

首個事件是可能達成的「俄烏和平協議」，這可能會引發暫時的投機性賣壓，但高盛認為，這不太可能對全球黃金需求或供應產生持久影響。另一個事件是股市急劇拋售，引發由保證金驅動的黃金清算。然而，高盛預期這將是短暫的，因為投機性持倉將在不確定性中恢復，央行和ETF的結構性需求仍將保持不變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財