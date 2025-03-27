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巴菲特示警：經濟衰退來襲前 散戶快做5件事

2025/03/27 13:53

巴菲特曾提出五項因應措施，協助投資人在不確定的環境中保護資產。（歐新社）巴菲特曾提出五項因應措施，協助投資人在不確定的環境中保護資產。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期，華爾街的專家們再度發出警告，美國經濟陷入衰退的機率已攀升至5成。面對經濟衰退的威脅，投資大師巴菲特曾提出5項因應措施，協助投資人在不確定的環境中保護資產。

據報導，巴菲特在2008年時，在《紐約時報》的一篇專欄文章中寫著「別人貪婪時我恐懼，別人恐懼時我貪婪」。巴菲特在這篇文章中指出，「壞消息是投資者最好的朋友」。

在經濟衰退來臨之前，巴菲特建議做以下五件事。現在，這些規則仍然與15年前大衰退最嚴重時期一樣重要。

第一點是「保持資金靈活性和流動性」。根據Motley Fool報導，巴菲特在 2023年初告訴CNBC的Becky Quick，他在經濟衰退前的策略是「保留大量現金，以便人們能夠繼續做出明智的決定，而不是被迫做出的決定」。

第二點是「將資金投入穩健公司」。巴菲特指出，在經濟衰退和股市低迷期間，藍籌股也會像其他股票一樣受到衝擊，但大多數大公司將在5年、10年、20年後創下新的利潤紀錄。

第三點是「避免將所有資金投入無成長資產」。在經濟衰退之前，人們很容易將全部或大部分資金存入無風險的支票和儲蓄帳戶，以尋求安全的金融港灣，但這些資金可能幾乎沒有成長潛力。

第四點是「保持長遠眼光」。如果發現您的投資在經濟衰退之前和期間下降，請不要驚慌。相反，要保持巴菲特的心態，認為股市會再次上漲，因為歷史已經證明，股市總是會上漲。

第五點是「堅持正常投資計劃」。巴菲特告訴 CNBC，他相信在經濟衰退之前應該採取「一切照舊」的做法。他指出，自己只想以合理的價格收購喜歡和信任的人所經營的優秀企業，而且會繼續這樣做。

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