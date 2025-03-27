日產汽車換將 新執行長：仍有意與本田合作

日產新任執行長埃斯皮諾薩表態，仍願意與本田建立合作關係。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本汽車大廠本田（Honda）、日產（Nissan）歷史性的併購案上（2）月破局，但隨著高層即將在4月1日交棒，日產新任執行長埃斯皮諾薩（Ivan Espinosa）週三（26日）表態，仍願意與本田建立合作關係。

綜合外媒報導，埃斯皮諾薩表示，汽車產業進軍智慧車將需要大量工作和投資，並且可能需要一些合作夥伴，只要這些夥伴能夠幫助公司推動業務，日產將願意與本田或是其他夥伴合作。

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日產績效長卡地亞 （Guillaume Cartier）也提到，公司「從未停止與本田的對話」，雙方仍在積極尋求合作夥伴關係，以及潛在的新合作途徑。埃斯皮諾薩補充，公司每週都在與他們合作，因為兩家公司有很多合作專案。雙方早在2024年3月就同意研究在電動車詹案、軟體和AI（人工智慧）方面的合作，相關討論至今仍在繼續，高層透露，談判正在取得成果。

現職是日產規劃長的埃斯皮諾薩將在公司的關鍵時刻接任執行長，日產和本田原本預計合併的協議在上個月談判破裂，使得已陷入困境的日產需要一根救命稻草。埃斯皮諾薩現在的首要任務是尋求合作開發電動車和相關技術，藉此更新導致銷售下滑的老舊產品組合。

埃斯皮諾薩表示，與傳統汽車製造商的合作，可以在規模、動力系統技術和電池投資方面產生一定的綜效。但還有另一個途徑，是應該與誰合作開發未來的智慧汽車領域，並補充，有些特質和能力是傳統OEM（原廠委託製造）所不具備的。

台灣代工大廠鴻海（2317）已表態，有興趣收購法國汽車製造商雷諾（Renault）持有的日產股份。《彭博》先前報導則稱，雖然日產有意與鴻海合作，但該公司仍認為，與大型科技公司合作更有價值。

埃斯皮諾薩坦言，要改變日產這樣的大公司「不是一件簡單的事」，一位執行長通常可能在職業生涯中遇到1到2次重大危機，而自己必須同時處理4、5個問題，現在急需扭轉局面，公司面臨嚴重的士氣危機，因此有許多深入的轉型工作要做。

埃斯皮諾薩也重申日產的計劃，目標將汽車從開發到生產所需的時間從50-52個月，縮短至30-37個月。日產也計劃在2025會計年度和2026會計年度推出一系列新款和升級的車型，以阻止公司財務狀況出現重挫。

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