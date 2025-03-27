晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

日產汽車換將 新執行長：仍有意與本田合作

2025/03/27 12:11

日產新任執行長埃斯皮諾薩表態，仍願意與本田建立合作關係。（路透資料照）日產新任執行長埃斯皮諾薩表態，仍願意與本田建立合作關係。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本汽車大廠本田（Honda）、日產（Nissan）歷史性的併購案上（2）月破局，但隨著高層即將在4月1日交棒，日產新任執行長埃斯皮諾薩（Ivan Espinosa）週三（26日）表態，仍願意與本田建立合作關係。

綜合外媒報導，埃斯皮諾薩表示，汽車產業進軍智慧車將需要大量工作和投資，並且可能需要一些合作夥伴，只要這些夥伴能夠幫助公司推動業務，日產將願意與本田或是其他夥伴合作。

日產績效長卡地亞 （Guillaume Cartier）也提到，公司「從未停止與本田的對話」，雙方仍在積極尋求合作夥伴關係，以及潛在的新合作途徑。埃斯皮諾薩補充，公司每週都在與他們合作，因為兩家公司有很多合作專案。雙方早在2024年3月就同意研究在電動車詹案、軟體和AI（人工智慧）方面的合作，相關討論至今仍在繼續，高層透露，談判正在取得成果。

現職是日產規劃長的埃斯皮諾薩將在公司的關鍵時刻接任執行長，日產和本田原本預計合併的協議在上個月談判破裂，使得已陷入困境的日產需要一根救命稻草。埃斯皮諾薩現在的首要任務是尋求合作開發電動車和相關技術，藉此更新導致銷售下滑的老舊產品組合。

埃斯皮諾薩表示，與傳統汽車製造商的合作，可以在規模、動力系統技術和電池投資方面產生一定的綜效。但還有另一個途徑，是應該與誰合作開發未來的智慧汽車領域，並補充，有些特質和能力是傳統OEM（原廠委託製造）所不具備的。

台灣代工大廠鴻海（2317）已表態，有興趣收購法國汽車製造商雷諾（Renault）持有的日產股份。《彭博》先前報導則稱，雖然日產有意與鴻海合作，但該公司仍認為，與大型科技公司合作更有價值。

埃斯皮諾薩坦言，要改變日產這樣的大公司「不是一件簡單的事」，一位執行長通常可能在職業生涯中遇到1到2次重大危機，而自己必須同時處理4、5個問題，現在急需扭轉局面，公司面臨嚴重的士氣危機，因此有許多深入的轉型工作要做。

埃斯皮諾薩也重申日產的計劃，目標將汽車從開發到生產所需的時間從50-52個月，縮短至30-37個月。日產也計劃在2025會計年度和2026會計年度推出一系列新款和升級的車型，以阻止公司財務狀況出現重挫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財