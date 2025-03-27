晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中企爭相「去中國化」中媒曝 :李嘉誠操作弱爆了

2025/03/27 12:13

南京發家的SHEIN，為了去中國化，透過不斷擁有新的身份來去除「中國」烙印，以實現在歐美上市的一系列布局。（示意圖，路透）南京發家的SHEIN，為了去中國化，透過不斷擁有新的身份來去除「中國」烙印，以實現在歐美上市的一系列布局。（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港富豪李嘉誠擬出售巴拿馬等全球43個港口，站在了輿論的風口浪尖上，隨著巴拿馬港口交易在即，李嘉誠第3度遭北京警告。中媒指出，李嘉誠在10年來，低調隱密的進行「去中國化」，但最後卻在這樁交易上「徹底晚節不保」，這對比另一家中國企業，李嘉誠操作明顯弱爆了。

據報導，李嘉誠的商業帝國早就走向「去中國化」的路線，在十年的時間裡，李嘉誠逐步剝離香港及內地的核心資產，將資金和戰略重心大規模轉移至海外，並將長江和記實業公司拆分，將註冊地遷至英國開曼群島。

據了解，李嘉誠是中國國籍，但2個兒子早已入加拿大國籍，換句話說，未來李嘉誠商業帝國的繼承人，將是加拿大人，但長江和記實業公司註冊卻搬遷至英國。

中媒指出，相較在南京發家的快時尚巨頭希音（SHEIN）為了去中國化，透過不斷擁有新的身份來去除「中國」烙印，以實現在歐美上市的一系列布局，李嘉誠家族去中國化的操作，明顯弱爆了。

中媒指出，SHEIN以廣州為核心的珠三角保留核心命脈，之後進行越南產能移轉，緊接著企業自中國出走遷至新加坡，在新加坡的總部掌控數據命門，供應鏈佈局上橫跨全球進軍。美國市場賺鈔票，又努力在英國倫敦玩資本遊戲。

據報導，SHEIN執行主席唐偉公開表示，希音是中國公司，也是新加坡公司，更是美國公司。唐偉稱，從出生地和供應鏈角度、希音是一家中國公司，從公司總部和核心人員所在地的角度、希音是一家新加坡公司，但SHEIN的價值觀、使命和願景與美國一致，所以希音是一家美國公司。

當唐偉飛往倫敦擬議SHEIN想在英國IPO的事宜時，他接受採訪時又改口稱，「在倫敦，SHEIN希望成為一家英國公司，一家英國本土公司。SHEIN在這裡註冊、納稅，希望成為英國社會的一部分。

SHEIN的前身是2008年成立於南京的點唯資訊技術有限公司，創始人為許仰天，初期以婚紗代營運和跨境電商業務起家，依託SEO技術積累流量。

當時南京缺乏北上廣深的資本聚集效應，難以支撐企業高速擴張，在2015年公司更名為SHEIN，同年正式將總部遷至廣州番禺。番禺，成為希音全球化擴張的「根據地」。

由於廣州番禺及周邊聚集超4萬家服裝企業，希音合作供應商超2000家，其中有500家是專門供應。最後發展結果，SHEIN成為歐美市場占比最大的快時尚女裝品牌。

為了規避關稅風險，希音將30%產能轉移至越南，之後再將公司控股主體變更為新加坡公司，而SHEIN創始人兼CEO許仰天也成為新加坡永久居民。

SHEIN此舉操作，不但可淡化「中國公司」身份，更利用身份模糊策略，同時與中國製造業的維持聯繫，更好地融入歐美市場。最重要的是，還可應對歐美的上市審查，計畫在歐美掛牌上市。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財