中企爭相「去中國化」中媒曝 :李嘉誠操作弱爆了

南京發家的SHEIN，為了去中國化，透過不斷擁有新的身份來去除「中國」烙印，以實現在歐美上市的一系列布局。（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港富豪李嘉誠擬出售巴拿馬等全球43個港口，站在了輿論的風口浪尖上，隨著巴拿馬港口交易在即，李嘉誠第3度遭北京警告。中媒指出，李嘉誠在10年來，低調隱密的進行「去中國化」，但最後卻在這樁交易上「徹底晚節不保」，這對比另一家中國企業，李嘉誠操作明顯弱爆了。

據報導，李嘉誠的商業帝國早就走向「去中國化」的路線，在十年的時間裡，李嘉誠逐步剝離香港及內地的核心資產，將資金和戰略重心大規模轉移至海外，並將長江和記實業公司拆分，將註冊地遷至英國開曼群島。

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據了解，李嘉誠是中國國籍，但2個兒子早已入加拿大國籍，換句話說，未來李嘉誠商業帝國的繼承人，將是加拿大人，但長江和記實業公司註冊卻搬遷至英國。

中媒指出，相較在南京發家的快時尚巨頭希音（SHEIN）為了去中國化，透過不斷擁有新的身份來去除「中國」烙印，以實現在歐美上市的一系列布局，李嘉誠家族去中國化的操作，明顯弱爆了。

中媒指出，SHEIN以廣州為核心的珠三角保留核心命脈，之後進行越南產能移轉，緊接著企業自中國出走遷至新加坡，在新加坡的總部掌控數據命門，供應鏈佈局上橫跨全球進軍。美國市場賺鈔票，又努力在英國倫敦玩資本遊戲。

據報導，SHEIN執行主席唐偉公開表示，希音是中國公司，也是新加坡公司，更是美國公司。唐偉稱，從出生地和供應鏈角度、希音是一家中國公司，從公司總部和核心人員所在地的角度、希音是一家新加坡公司，但SHEIN的價值觀、使命和願景與美國一致，所以希音是一家美國公司。

當唐偉飛往倫敦擬議SHEIN想在英國IPO的事宜時，他接受採訪時又改口稱，「在倫敦，SHEIN希望成為一家英國公司，一家英國本土公司。SHEIN在這裡註冊、納稅，希望成為英國社會的一部分。

SHEIN的前身是2008年成立於南京的點唯資訊技術有限公司，創始人為許仰天，初期以婚紗代營運和跨境電商業務起家，依託SEO技術積累流量。

當時南京缺乏北上廣深的資本聚集效應，難以支撐企業高速擴張，在2015年公司更名為SHEIN，同年正式將總部遷至廣州番禺。番禺，成為希音全球化擴張的「根據地」。

由於廣州番禺及周邊聚集超4萬家服裝企業，希音合作供應商超2000家，其中有500家是專門供應。最後發展結果，SHEIN成為歐美市場占比最大的快時尚女裝品牌。

為了規避關稅風險，希音將30%產能轉移至越南，之後再將公司控股主體變更為新加坡公司，而SHEIN創始人兼CEO許仰天也成為新加坡永久居民。

SHEIN此舉操作，不但可淡化「中國公司」身份，更利用身份模糊策略，同時與中國製造業的維持聯繫，更好地融入歐美市場。最重要的是，還可應對歐美的上市審查，計畫在歐美掛牌上市。

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