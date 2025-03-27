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新關稅推升新車價恐壓低消費者意願? 陸行之點名「這堆受害股」

2025/03/27 10:46

25%汽車關稅將明顯推升美國消費者購車成本，因為未來新車價格可能大漲。（路透）25%汽車關稅將明顯推升美國消費者購車成本，因為未來新車價格可能大漲。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普將加徵25%的進口汽車關稅，將造成未來新車價格大漲，導致美國消費者消費縮手，改買便宜車款。《紐約時報》指出，這項措施將明顯推升消費者購車成本，未來新車價格可能上漲數千美元，甚至超過1萬美元（約新台幣33.1萬元）。

知名半導體分析師陸行之表示，若美國消費者改買便宜車，受影響較大的油電車/半導體巨頭，包括美國Stellantis、日本Nissan、南韓Hyundai （在美製造比例約50%）,德國 Benz、BMW （在美製造比例約50%，美國製造占比15%）, VW，以及半導體製造商Infineon、 STMicroelectronics、NXP、Murata、ASE group，還有Uber等。

對於川普加徵25%汽車關稅，目的是想促使汽車製造業回流美國。陸行之直言，25%新關稅不太可能會在短期加速在美製造的比重，起碼要拉升到40-50%才會有痛感。

陸行之指出，國際車廠擴大在美國製造的比重，其製造成本也會增加20-30%以上。美國人以後要多付25%的車價買非美國製造的油車及電動車，從4萬美元車變成5萬美元。未來美國消費者恐改買便宜車款。

因此，當競爭者將車價上漲25%，美國汽車製造商上漲10-15%也就不算過分。倘若不漲價，將更刺激美國市場銷量將成長，預計受惠廠商將有特斯拉（Tesla）, Rivian, Lucid Air及其高比重供應鏈，另外二手日本及歐洲車市場會受惠。

受影響較少或不相關的電動車/半導體巨頭，包括美國汽車廠有GM（美國製造占全球50-55%）、福特（美國製造占全球55-60%），日本汽車廠Toyota （在美製造比例70%、美國製造占全球18%）、Honda （在美製造比例90%，美國製造占全球20%）。

車用晶片中，台積電（車用半導體佔比不到5%）、Renesas, Texas Instruments、On semis、Diodes、Analog Device, Monolithic power、NVIDIA、AMD、Intel、Qualcomm, MediaTek、三星、Waymo/Google。

AUTOFORECAT 解決方案分析師 SAM FIORANI指出，許多汽車零件都是全球採購，25%新關稅將會增加車主的維修成本和經銷商的修復成本，而保險費也可能會增加，因為任何涉及新零件的事故，都會增加成本。

智庫皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員勒夫利（Mary Lovely）說，目前新車市場平均一輛汽車要價約4萬9000美元（約新台幣162.3萬元），未來車價上漲後，更多美國家庭將無法負擔，恐被迫繼續使用舊車。

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