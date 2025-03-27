黃金3000美元徘徊漲不動？分析師曝「關鍵」給新「挑戰價」

黃金價格週三（26日）下跌。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美元和美債殖利率攀升的拖累，黃金價格週三（26日）下跌，但在美國總統川普的關稅擔憂支撐下，仍保持每盎司3000美元以上的價格水準，分析師指出，如果關稅問題沒有人們想的嚴重，可能會看到黃金進入修正期，但仍給出黃金下一波目標價，為每盎司3150美元。

紐約黃金期貨下跌0.1%，報每盎司3022.50美元；黃金現貨價下跌0.1%，報每盎司3016.71美元。

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Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「由於關稅不確定性和地緣政治風險延續，黃金仍獲得避險興趣的支撐，破紀錄的天價支持著我的下1個上漲目標價，為每盎司3150美元。」

川普週一表示，汽車關稅很快就會宣布，但4月2日的對等關稅可能會給部分國家減免。Marex分析師梅爾（Edward Meir）說：「如果關稅問題沒有人們想的嚴重，我們可能看到（黃金）修正。」

投資人因為擔心川普的關稅計畫會推升通膨、干擾經濟成長，紛紛轉進黃金等避險資產，尋找避風港。

傳統上被視為規避不確定性和通膨避險工具的黃金，今年來累計上漲超過15%，並曾在3月20日創下每盎司3057.21美元的史上最高價紀錄。

投資人如今等待本週五將公布的美國個人消費支出（PCE），以研判美國聯準會（Fed）的降息路徑。

葛蘭特說：「溫和的PCE通膨，可能強化偏鴿派的立場，並讓黃金持續獲得支撐。」

Fed上週保持利率不變，但暗示今年稍晚可能降息。明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）表示，雖然Fed在抑制通膨方面已有大幅進展，但要讓通膨回到Fed的2%目標，「還有許多工作要做」。

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